Nach dem 0:2 im Halbfinale der Fußball-Europameisterschaft gegen Frankreich hatten sich die professionellen Beobachter einigermaßen verdutzt in die Augen geschaut. Joachim Löw, der Trainer des ausgeschiedenen deutschen Teams, hatte nicht wie ein Verlierer, sondern wie der Sieger des Abends gesprochen. Inzwischen ist klar, dass das nur eine missglückte Trotzreaktion für die Öffentlichkeit war. Intern war man durchaus zu der Erkenntnis gelangt, dass Deutschland nicht mehr die beste Mannschaft der Welt ist. Vielmehr muss sie wieder dazu gemacht werden.

Anders sind die deutlichen Worte von Team-Manager Oliver Bierhoff in Oslo nicht zu interpretieren. Von zu großer Systemverliebtheit und Systemfixiertheit in den letzten Jahren war die Rede. Während der scheinbar endlosen Diskussionen um echte und falsche Neuner war der Mannschaft das Wissen um einen einfachen Fakt abhanden gekommen: Um Spiele zu gewinnen, reicht es nicht, den Ball möglichst attraktiv in den eigenen Reihen zirkulieren zu lassen. Er muss auch irgendwann ins gegnerische Tor. Das ist das Wesentliche im Fußball.

Löw hat erkannt, dass es an Schärfe gefehlt hat. Künftig soll das Spiel wieder breiter angelegt, soll das altehrwürdige Stilmittel der Flanke häufiger genutzt, aber auch wieder mehr in die Tiefe gespielt werden. Und es werden Stoßstürmer gesucht. Bis zur WM sind es noch zwei Jahre, junge Spieler stehen bereit, die Qualifikationsgruppe ist leicht. Gute Voraussetzungen für den Umbau.