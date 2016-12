Erst Joachim Löw, jetzt auch die ECA, die Vereinigung der europäischen Spitzenclubs: Immer mehr sind gegen die von Fifa-Präsident Gianni Infantino geplante Ausdehnung der Fußball-WM auf 48 Teilnehmerländer.

Ja, das ist eine Schnapsidee des Schweizers. Aber hat die ECA wirklich das Recht, die Aufblähung der Weltmeisterschaft zu kritisieren? Natürlich würde bei mehr Spielen die Belastung der Nationalspieler steigen. Aber blähen die Spitzenklubs nicht selbst den Terminkalender unnötig auf? Gerade hatten wir uns gefreut über die Bilder von Lionel Messi mit dem afghanischen Jungen, der im Sommer noch auf Bildern mit einem Messi-„Trikot“ aus einer Mülltüte zu sehen gewesen war.

Dem Jungen sei das Treffen mit dem argentinischen Superstar wirklich gegönnt. Aber was hat der FC Barcelona zwischen spanischer Meisterschaft, Pokal und Champions League eigentlich in Katar zu suchen? Die Katalanen wollten am Golf richtig Kasse machen! Das war ihnen wichtiger als für die Regeneration der angeblich überbelasteten Stars zu sorgen.

Fernost, Nahost, Amerika: Der Touristik-Faktor im Spitzenfußball wird immer größer. Man darf Infantinos WM-Pläne wirklich kritisieren, aber die ECA sollte bei diesem Thema den Ball flach halten.