Den Willen der Bürger umsetzen

Der Oberste Gerichtshof fällte zwar ein rein juristisches Urteil, nach dem die britische Regierung die Zustimmung des Parlaments einholen muss, bevor sie den Austrittsprozess einleitet. Doch es strahlt ungeheure politische Symbolkraft aus: Die Hoheit hat letzten Endes nicht die Regierung, sondern das Parlament. Dass sich nun etliche Brexit-Befürworter darüber beschweren, dass das oberste aller britischen Gerichte eine Entscheidung zugunsten der Abgeordneten getroffen hat, ist an Absurdität kaum zu übertreffen. Denn fordern sie nicht seit Jahr und Monat die Souveränität ihres Parlaments sowie der britischen Gerichte von Brüssel zurück?

Sie sollten das Urteil als Chance zur Versöhnung der beiden Lager begreifen: der pro-europäischen und der EU-skeptischen Seite. Es ermöglicht endlich eine gesunde und offene Debatte, wie sie eine Demokratie braucht. Mit der Entscheidung der Richter ändert sich nämlich nichts an der Sache, geschweige denn am bevorstehenden Brexit.

Alle Spekulationen über eine Umkehr des Volkswillens gehören in die Welt der Märchen, in der Träumer vom Kontinent noch immer meinen, bei dem Votum habe es sich um einen Unfall gehandelt. Umfragen zeigen, dass ein erneutes Referendum heute kaum anders ausfallen würde als am 23. Juni 2016 – allein, die Brexit-Befürworter würden noch deutlicher gewinnen. Deshalb gilt es als ausgeschlossen, dass das Parlament sein Mitspracherecht nutzen wird, um das Inkraftsetzen von Artikel 50 und damit den Start des Austrittsprozesses zu verhindern. Das ist auch gut so. Wer die Bevölkerung befragt, muss sich im Anschluss auch deren Willen beugen.

