Kommentar: Deniz Yücel: Freilassung mit Wermutstropfen

Ein Wermutstropfen trübt bekanntlich einen schönen Augenblick, gibt ihm einen bitteren Beigeschmack. Die Redewendung fußt auf dem Wermutkraut, das über eine hohe Konzentration an Bitterstoffen verfügt. Nur wenige Tropfen davon genügen, um ein süßes Getränk zumindest nur schwer genießbar zu machen.

Die Freilassung von Deniz Yücel ist ein solches süßes Getränk, und den Wermutstropfen darin beschrieb der türkische Journalist und Exilant Can Dündar auf Twitter mit den Worten: „Wir freuen uns für Deniz Yücel. Unglücklicherweise sind immer noch 150 andere Journalisten in Haft und haben keine Politiker hinter sich, die für sie verhandeln.“

Bild-Zoom Foto: (FNP) Klaus Späne

Zunächst einmal das Positive: Ja, es ist eine gute Nachricht, dass der 44-Jährige nach einem Jahr in Haft ohne Anklageschrift wieder auf freien Fuß gesetzt wurde. Für Yücel selbst und für seine Angehörigen. Aber auch für die vielen Menschen, die unermüdlich dafür gesorgt haben, dass der Deutsch-Türke aus Flörsheim nicht in Vergessenheit geraten ist und damit auch Druck auf die deutsche Politik gemacht haben. Und es ist ein hoffnungsvolles Signal für die deutsch-türkischen Beziehungen, die sich lange Zeit in einer schier unaufhaltsamen Abwärtsspirale befanden.

Dass diese Tendenz gebrochen zu sein scheint, hat sich angedeutet. Da waren die gemäßigten Töne von Erdogan gegenüber den vorher als Nazis verunglimpften westlichen Politikern. Und da waren die Gastspiele hochrangiger türkischer Politiker in Deutschland. Dass es nun am Ende im Fall Yücel schneller gegangen ist als erwartet, ist sicher auch der Hartnäckigkeit von (Noch-)Außenminister Sigmar Gabriel zu verdanken.

Dennoch ist die Freilassung keine reine Goodwill-Aktion von Erdogan und Co., sondern nüchternes Kalkül. Zu sehr ist das Regime in Bedrängnis geraten, weil zum einen die Wirtschaft des Landes trotz oberflächlichem Aufschwung immer mehr auf eine schwere Krise zusteuert. Das Land ist daher dringend auf eine Erweiterung der Zollunion und weitere Hermes-Bürgschaften angewiesen. Beides lag zuletzt auch auf Betreiben der Deutschen auf Eis, Hinzu kommt, dass Ankara nach dem Einmarsch in Nordsyrien auf deutsche Rüstungsgüter hofft.

Freilassung von Deniz Yücel In Flörsheim erklingt ein spontanes Freudenständchen Freude über die Freilassung von Deniz Yücel herrscht auch im Rhein-Main-Gebiet. Vor allem in Flörsheim, der Heimatstadt des Journalisten. clearing

Damit zum Wermutstropfen, der ein wahrer Wermutssee ist. Denn während Yücel das Gefängnis verlassen konnte, wurde gestern bekannt, dass drei prominente Journalisten zu lebenslangen Gefängnisstrafen verurteilt wurden. Hinzu kommt, dass sechs weitere Deutsche sowie Tausende andere inhaftiert bleiben. Und nach wie vor werden Presse- sowie Meinungsfreiheit mit Füßen getreten, gibt es eine Justiz am Gängelband der Regierung, wird der Ausnahmezustand als Deckmantel für politische Willkür missbraucht. Aus all diesen Gründen darf das jetzige diplomatische Tauwetter nicht dazu führen, einfach wieder zum normalen Geschäft zurückzukehren. Dies würde lediglich dazu führen, dass man sich am Bosporus in dem eingeschlagenen autoritären Kurs bestätigt sieht.

klaus.spaene@fnp.de