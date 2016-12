Kommentar: Der Anfang vom Ende?

Die immerhin 89,5 Prozent Zustimmung für Angela Merkel beim CDU-Parteitag waren wohl doch kein „ehrliches Ergebnis“. Denn viele der Delegierten dürften Merkel nur mit der Faust in der Tasche erneut zur CDU-Chefin gewählt haben. Wie groß die Differenzen zwischen Basis und Merkel wirklich sind, zeigte sich gestern. Als die Kanzlerin nämlich der Basis, die die automatische doppelte Staatsbürgerschaft für hier geborene Ausländerkinder wieder abschaffen will, die kalte Schulter zeigte. Letztlich könnte der Parteitag der Anfang vom Ende der Ära Merkel gewesen sein. Denn eigentlich sind viele in der Partei der Kanzlerin müde geworden. Sie glauben, dass sie die CDU zu sehr nach links gerückt hat, wissen aber keine personelle Alternative. Deshalb wird Merkel in der Asyl- und Ausländerpolitik von rechts eingehegt. Eigentlich ein unwürdiges Schauspiel: Die Partei will pro forma mit Merkel weitermachen, aber die soll sich ändern, letztlich „entmerkelt“ werden. In dem gesetzten Rahmen wirkt sie mitunter fast wie eine Attrappe mit leerem Blick, auch wenn sie sich gestern gewehrt hat.

Das spezielle Thema doppelte Staatsbürgerschaft ist durchaus so symbolträchtig, dass es zum Menetekel für die Ära Merkel taugt. Es hat eine lange Vorgeschichte: 1998 wollte Rot-Grün die doppelte Staatsbürgerschaft schon mal einführen, Roland Koch setzte 1999 mit der Landtagswahl in Hessen das Optionsrecht durch. Man musste entscheiden, ob man zum Beispiel Deutscher oder Türke sein will. Dann kam 2014 mit der SPD doch die doppelte Staatsbürgerschaft, die der CDU-Parteitag wieder kippen will. Natürlich auch deshalb, weil sich so viele Deutsch-Türken bei Demos zu Erdogan-Land bekannten. Der Parteitag kann, wie CDU-Vize Jens Spahn sagt, natürlich beschließen, was er will. Er muss sich aber auch fragen lassen, mit wem er den Beschluss durchsetzen will. Das geht weder mit SPD, noch Grünen oder FDP, sondern nur mit der AfD – also eher nicht.

