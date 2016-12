Weirich am Montag: Der Frankenstein der neuen Zeit

Generalverdacht ist immer schlecht, auch ungerecht, ist Gift für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Natürlich sind die meisten von uns mit ein paar Vorurteilen aufgewachsen, die sich beim einen oder anderen auch mal bestätigten. Schausteller haben beispielsweise, warum auch immer, kein gutes Image, fahrenden Völkern wie den Roma wird Misstrauen entgegengebracht. Der aufgeklärte Bürger unserer Tage ist des Generalverdachts aber unverdächtig, er ist um Differenzierung bemüht.

Eine Minderheit ist freilich von schonender Behandlung ausgenommen. Unbarmherzig richtet sich der Blick auf den alten weißen Mann, der unter Generalverdacht als Verursacher der Krise der Demokratie steht. Frustriert, fremdenfeindlich, rassistisch, sexistisch, homophob und zukunftspessimistisch, so sieht der Frankenstein der neuen Zeit aus. Für Hillary Clinton waren die „angry white men“ (wütende weiße Männer) nur noch „bedauernswert und erbärmlich“, die CDU müht sich im betulichen Ton eines Hausarztes, den angeblichen „Modernisierungsverlierern“ politische Nachhilfe zuteilwerden zu lassen.

Der Generalverdächtige ist eine Art Ungeheuer von Loch Ness, eine Symbolfigur für das ewige Gestern. Die Zielgruppe ist schwer eingrenzbar, jeder verbindet mit dem unbekannten Wesen eigene Fantasien. Manche denken an unzufriedene Besserwisser auf den Golfplätzen, deren Handicap mangelnde politische Intelligenz ist, andere glauben an übertriebene Angst vor der Überfremdung durch Flüchtlinge, wieder andere an Wut über das Establishment. Dabei haben die Volksparteien den größten Anhang immer noch unter den Alten, weißhaarig oder auch nicht.

Phänotypische Erscheinungen in der Politik für die Verdächtigen gibt es ohnehin nicht. AfD-Vize Gauland hat schütteres, aber kein graues Haar, sein Kollege Glaser präsentiert sich mit Glatze. Wer möchte schon weiß sein? Silvio Berlusconi lässt sich seit Jahrzehnten nicht nur liften, sondern auch färben, Hessens Ministerpräsident Bouffier wird nach dem Stopp von Tönungen zwar altersgrau, aber doch nicht so weiß wie der „grüne Rebell“ Ströbele, der sich gerade aus dem Bundestag verabschiedet und gänzlich unverdächtig ist.

Der Generalverdacht ist eigentlich ein Fall für die Diskriminierungsstelle des Bundes, die solchen Alltags-Rassismus unter Hinweis auf das Alter nicht dulden kann. Man wundert sich ohnehin, dass die geschmähte Gruppe nicht längst einen Anführer zur Gründung einer neuen Partei, der „Weißen Panther“, gefunden hat. Vielleicht geht es aber nur um ein orthographisches Problem. Wer Gender-Sternchen ebenso wie politische Korrektheit ablehnt, braucht kein Opfer der Modernisierung zu sein. Es könnte sich vielleicht um einen Weisen handeln. Wie sagt doch ein altes Sprichwort? „Weihrauch kommt von alten Bäumen.“

