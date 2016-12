Der Glanz ist dahin

So ist das, wenn man die CDU im Kreuz hat: Am Ende kann sich, wer Kanzler ist – oder Kanzlerin – auf sie verlassen. Eine Überraschung ist das nicht. Nur die ewige Wiederholung des immer Gleichen – seit Adenauer. Und natürlich hat Angela Merkel das so genau gewusst wie ganz Weniges, als sie nach Essen fuhr – Essen, ausgerechnet. Die Ihren würden sie nicht bloß nicht hängenlassen. Sie würden sich hinter ihr versammeln, Devise: Alle für die Eine. Falls Sigmar Gabriel zugesehen hat, muss er, zum hundertsten Mal, grün werden vor Neid. Falls nicht – auch. Mehr als zehn Minuten Applaus, dazu immer noch fast 90 Frontfrau-Prozente – womit zugleich auch Merkels Beschluss abgesegnet ist, ein viertes Mal Kanzlerin werden zu wollen –, aber: Hatten sie wirklich eine Wahl, die Christdemokraten? Hat, das kommt hinzu, die Union insgesamt wirklich eine Wahl? Selbstverständlich nicht. Die viel wichtigere, die eigentliche Frage aber ist: Hat die Republik eine?

Wer Angela Merkel bei ihren vorabendlichen Prä-Parteitags-Fernsehinterviews betrachtete, sah eine Kanzlerin, die auf alle Fragen eine Antwort weiß, einige sogar von wirklichem Inhalt und wirklicher Positionierung; eine Kanzlerin, die – souveräner als in ihrem ersten Regierungsjahrzehnt – mit ihrem Hang zum Nebulösen konternde bohrende Nachfragen wegzukokettieren versucht, statt grenzgrimmig zu sein oder tendenzbeleidigt. Und doch: Es zeigte sich da auch eine Kanzlerin jenseits ihres Zenits.

Gerechterweise: Jeder Mensch mit Beruf – und, im besseren Fall, zugleich Berufung – kommt in diese Situation. Auch Führungskräfte. Im Sport, in der Wirtschaft, auch in der Politik werden sie dann gern rasch ausgetauscht: gegen jüngere oder auch nur andere, in jedem Fall – zumindest vermeintlich – bessere. Die CDU hat das verpasst – und auch nicht gewollt. Die CSU wird von Horst Seehofer mehr oder weniger behutsam beigedreht. Und die Wählerinnen und Wähler? Haben noch ein gutes Dreivierteljahr Zeit.

Die Älteren erinnern sich an die bleiernen letzten vier Kohl-Jahre. Die Jüngeren kennen gar nichts anderes als Merkel im Kanzleramt. Die ganze Republik aber darf sich – mit großer Berechtigung – fragen: Wo, bitte, ist die Alternative? Wer ist sie? Und welches das Gegenangebot, das die Bundestagswahl zu einer macht, die ihren Namen wirklich verdient? Bei der AfD schreien sie „Hier!“, selbstverständlich. Bei den Nachbarn – in Österreich, in Polen, in Frankreich – aber wissen sie schon, wie schrecklich es ist, wenn Populisten sich als einziger Kontrast inszenieren und aufspielen können.

Und ja: Vielleicht braucht es die transatlantische Distanz, um den Blick zu schärfen und Merkel als strahlende letzte Verteidigerin des liberalen Westens erkennen zu können. Aus der Nähe schimmert die Kanzlerin nur noch matt. Wenn überhaupt.

