Kommentar Sport: Der Handball-Aufschwung

Handball-Deutschland hat wieder zwei starke Nationalmannschaften. Elf Monate nach dem EM-Titelgewinn der Männer haben auch die deutschen Frauen bei der Europameisterschaft positiv überrascht. Das Halbfinale wurde nur um ein Tor verpasst, Platz sechs spiegelt nicht das Potenzial wider.

Die junge Mannschaft wird sich bis zur Heim-WM im Dezember 2017 weiter steigern und dürfte dort sogar Außenseiterchancen auf eine Medaille besitzen. Denn Talente wie die 18-jährige Emily Bölk, wertvollste Spielerin der Jugend-WM 2014, befinden sich freilich erst am Anfang ihrer Entwicklung. Das große Plus des Kaders ist seine Ausgeglichenheit und der gute Teamgeist. Dafür gesorgt hat der neue Bundestrainer Michael Biegler, der seit seinem Amtsantritt im April dieses Jahres viel bewegt hat. Er findet – wie Dagur Sigurdsson bei den deutschen Männern – die richtigen Worte und Gehör bei seinen Spielerinnen. Wie gut und wichtig das Verhältnis zu seiner Mannschaft ist, zeigte sich nach dem folgenschweren Punktverlust in der Hauptrunde gegen Spanien (20:20). Biegler kritisierte nicht sein Team, das in der Schlussphase mehrere hochkarätige Chancen zum Sieg vergab. Der 55-Jährige nahm die Schuld auf sich – wegen angeblich taktischer Fehler. Manch anderer Bundestrainer wäre deswegen in die Kritik geraten. Biegler nicht. Im Gegenteil. Der Verband rechnete ihm die Loyalität zu seinem Team hoch an, ebenso seine Spielerinnen, die er damit schützte.