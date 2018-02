Kommentar: Der Özdemir-Eklat, oder: Das Gift der Willkürherrschaft

Die Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) ist wahrlich ein krisengestählter Ort. Kein Konflikt dieser unfriedlichen Welt, der bei dem global wichtigsten informellen Treffen dieser Art bisher nicht aufs Tableau gekommen wäre. Die vergangenen Tage etwa reichte das Spektrum von Nordkorea über die Ukraine und Syrien bis zum angespannten Verhältnis zwischen den Supermächten. Dass die MSC dieses Mal durch den Streit zwischen Cem Özdemir und der türkischen Delegation selbst zum quasi Krisenherd wurde, ist jedoch ein Novum in der 54-jährigen Geschichte dieser Veranstaltung.

Ob beim Zoff in einem Münchner Hotel wirklich eine konkrete Bedrohung vorlag, die, wie geschehen, Polizeischutz für den Grünen-Politiker erforderlich machte, sei mal dahingestellt. Zumindest ist nicht bekannt, ob die Entourage von Ministerpräsident Yildirim dem als scharfen Erdogan-Kritiker bekannten Özdemir außer einer Terroristen-Beschwerde und grimmiger Mimik in der Hotellobby womöglich noch „osmanische Ohrfeigen“ in Aussicht gestellt hatte. Überraschen würde auch das nicht, zumal Erdogan höchstselbst dieser Tage den USA eine solche geharnischte Reaktion angekündigt hat, falls sich US-Truppen seiner Armee bei einem Angriff auf die Stadt Manbidsch in Syrien in den Weg stellen. Aber gut.

Dass die Weisheit „Wie der Herr so’s Gescherr“ im Fall von Erdogan & Co. ihre Berechtigung hat, zeigen auch Vorfälle in der Vergangenheit. So griffen im Mai vorigen Jahres 19 Leibwächter des Präsidenten während eines Besuchs in Washington friedliche kurdische Demonstranten an und wurden auch gegenüber US-Polizisten gewalttätig. Ein Jahr zuvor schlugen Erdogan-Bodyguards ebenfalls in Washington auf Demonstranten und Journalisten ein. Erwähnt seien noch ein Handgemenge mit belgischen Polizisten in Brüssel sowie die Prügel für Demonstrantinnen in Ecuadors Hauptstadt Quito.

Aber zurück zur Sicherheitskonferenz. Dort war der Özdemir-Eklat irgendwie bezeichnend für die auf der Welt herrschende Atmosphäre der Aggressivität und der Unberechenbarkeit. Nach der Freilassung von Deniz Yücel zeigte sich aber auch schnell wieder das wahre Gesicht des Regimes am Bosporus. Nicht umsonst sitzen Tausende Kritiker, darunter Journalisten, Politiker wie der ehemalige HDP-Vorsitzende Demirtas, Richter, Wissenschaftler und andere aus fadenscheinigen Gründen in den Kerkern. Mit seiner Willkürherrschaft und der Hexenjagd auf Andersdenkende hat es auch das Klima im Land vergiftet und so den Nährboden für Gewalt und Misstrauen geschaffen.

Wenn Erdogan nun nach Deutschland kommt – wie angedroht muss man schon sagen –, ist jedenfalls Vorsicht geboten. Vor allem sollte die Bundesregierung von vornherein Versuche unterbinden, dass der Polterer aus Ankara die Visite ausnutzt, um mit seiner Demagogen-Rhetorik die türkische Gemeinde hierzulande noch mehr zu spalten als sie es ohnehin schon ist. Ob eine Merkel-Groko dazu den Mut hat, darf aber bezweifelt werden. Aktuell scheinen die Verantwortlichen in Berlin eher wieder auf Schönwetter in den deutsch-türkischen Beziehungen zu machen. Das ist aber nicht die Sprache, die Erdogan versteht.

