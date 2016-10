Der „Pausenclown“

Es gibt nur einen Rudi Völler, und der ist immer wieder für knackige Wortbeiträge in der Öffentlichkeit gut. Der Weißbier-Ausbruch bei Waldemar Hartmann ist legendär. Jetzt hat der Leverkusener Sportdirektor sich Mario Basler vorgenommen und den Ex-Skandal-Fußballer als „Pausenclown“ bezeichnet.

Basler saß nicht nur im „Promi-Big-Brother“-Haus von Sat 1, er sitzt auch am Champions-League-Stammtisch von Sport 1. Und hat dort am Dienstagabend ziemlich vom Leder gezogen. Bayer Leverkusen – das sei so ein Verein ohne Emotionen, ohne Fans, ohne alles.

Was Basler wahrscheinlich sagen wollte: Bayer Leverkusen unternimmt nicht viel, um den Geruch des Werksclubs loszuwerden. Eine Sternstunde in der Champions League wäre da hilfreich. Fußballclubs leben von diesen Blut-, Schweiß- und Tränen-Geschichten. Aber die Dramen um „Vizekusen“ sind lange her.

Tatsache ist, dass Leverkusen seit acht Runden in der Champions League sieglos ist und in der Bundesliga aktuell nur auf Platz zehn rangiert. Zwischen Anspruch und Wirklichkeit klafft wieder einmal eine große Lücke. Und trotzdem wird momentan von allen Verantwortlichen im Club ziemlich viel schöngeredet. Mario Basler tut das nicht. Vielleicht hat Rudi Völler ihn deshalb als „Pausenclown“ bezeichnet.