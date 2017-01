Der nächste Blackout

Ob auf den Fluren öffentlich-rechtlicher Fernsehanstalten erleichterter Jubel ausbrach, als sich die deutschen Handballer voriges Wochenende viel früher als erwartet von der WM verabschiedeten? Nicht auszudenken, die Europameister hätten bei der Weltmeisterschaft den nächsten großen Coup gelandet – und zu Hause hätte man in die Röhre beziehungsweise in den provisorischen Internet-Livestream geschaut! Dass die deutschen Tennis-Asse beim Davis Cup in Frankfurt bald unter einem ähnlichen TV-Blackout leiden, ist für den geneigten Sportfreund nun ebenfalls zu bedauern, aber inzwischen nichts Ungewöhnliches.

Deutsches Herren-Tennis ist lange kein echter Straßenfeger mehr gewesen. Sat 1 Gold erreichte in der Vergangenheit mit alten Serienhits aus der Konserve bessere Quoten als mit dem zu Zeiten von Boris Becker und Co. heiß umschwärmten Davis Cup. Nun ist nicht einmal auf diesem Mini-Sender etwas zu sehen, sondern wie beim Handball nur noch im Internet. Das hat auch in diesem Fall etwas mit Funktionären zu tun, die bei der Vergabe der Fernsehrechte vielleicht einmal darüber nachdenken sollten, neben der Frage des größtmöglichen Gewinns die Interessen der Fans zu berücksichtigen. Es hat aber auch etwas mit dem gesunkenen Stellenwert einer Sportart zu tun.

Da wiederum lässt sich ja etwas machen, schon in Frankfurt. Die Brüder Zverev wecken Hoffnungen – und können sich sicher sein: Je weiter sie kommen, umso mehr ärgert sich jeder Sender, sie nicht im Programm zu haben.