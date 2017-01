Die Chance der Außenseiter

Eine Eigenschaft scheint derzeit unverzichtbar für Politiker zu sein, um bei den französischen Wählern anzukommen: der Status als Außenseiter, als Erneuerer und Totengräber eines etablierten „Systems“. Das gilt sowohl für den Aufsteiger Emmanuel Macron, als auch für Rechtspopulistin Marine Le Pen, die aus der Kritik am Establishment ein Programm macht. Sogar François Fillon nutzte die Außenseiterrolle bei der Kandidatenkür der Konservativen.

Auch bei der Vorwahl der Sozialisten hat der wenig bekannte Benoît Hamon, der einen Bruch mit der Regierungslinie anpeilt, einen eindeutigen Vorsprung vor dem früheren Premierminister Manuel Valls.

Das Duell der beiden Männer bei der zweiten Runde am Sonntag schreibt damit den Dauerkonflikt fort, der die Sozialisten während ihrer fünfjährigen Regierungszeit beherrschte: Auf der einen Seite stand der reformerische, „sozialdemokratische“ Flügel, der linke Tabus brach, indem er den Arbeitsmarkt flexibler gestaltete. Ihn vertritt Ex-Regierungschef Valls. Die Parteilinke auf der anderen Seite, die diesen Kurs stets kritisiert hat, repräsentiert Hamon. Im Falle eines Wahlsieges will er die Reformen der Regierung rückgängig machen, der er gut zwei Jahre angehörte. Dabei entstand durch den permanenten Widerstand der linken „Rebellen“ das Bild einer Partei, die nicht regierungsfähig ist, sondern sich in Widersprüche verstrickt. Diese sind längst nicht aufgelöst. Vielmehr steuern die Sozialisten auf ihre Spaltung zu, die sie dauerhaft in die Opposition zurückverweisen könnte. Bericht Seite 3

