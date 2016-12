Die Chance der Gemeinschaft

Es ist ein trauriges Schauspiel, das die EU in der Flüchtlingskrise bietet. Kaum war das Abkommen mit der Türkei geschlossen, schienen sich die Regierungshauptstädte selbst auf die Schultern zu klopfen: Katastrophe abgewendet, Verantwortung abgegeben. Welche Probleme das Sich-auf-andere-Verlassen im Bezug auf Ankara gebracht hat, ist dabei nur allzu deutlich. Gleichzeitig hat es die Gemeinschaft auch nach dieser ad-hoc-Scheinlösung versäumt, die inneren offenen Fragen zum Umgang mit Flüchtlingen in Europa zu klären.

Stattdessen wurden nationale Grenzkontrollen wiedereingeführt, sie müssten bis zum Jahresende eigentlich aufgehoben werden. Doch danach sieht es nicht aus. Und so scheinen die Mitgliedstaaten lieber das Schengen-System, dass das Reisen ohne Passkontrolle über die meisten Grenzen innerhalb der EU ermöglichte, opfern zu wollen, als das eigentliche Problem anzugehen: das Dublin-System. Es war nie für Extremsituationen ausgelegt und funktionierte, wenn überhaupt, nur solange nur wenige Flüchtlinge kamen. Fair war es ohnehin nie – und kaum mit dem europäischen Solidaritätsgedanken zu vereinbaren. Denn die Lasten trugen vor allem jene Mitgliedstaaten, die durch ihre geografische Lage die Außengrenzen der EU bildeten.

Dass das System ungerecht ist, wissen auch die Staats- und Regierungschefs. Dennoch fehlt es ihnen an der Bereitschaft, sich auf ein besseres, gerechteres System zu einigen. Damit riskiert die Gemeinschaft aber geradezu eine neue Eskalation der Krise. Denn Griechenland täte besser daran, die Bedingungen, durch die Abschiebungen nach Hellas überhaupt wieder zulässig werden, gar nicht erst zu erfüllen – oder, wo schon erreicht, wieder rückgängig zu machen. Mit anderen Worten, eine humanitäre Katastrophe hervorzurufen, um andere zum Handeln zu zwingen.

Das mag nur ein theoretisches Gedankenspiel sein. Und Griechenland hat mit Sicherheit in den vergangenen Jahren das Seine dazu beigetragen, dass die Krise überhaupt so weit eskalieren konnte. Dies ändert aber nichts daran, dass die übrigen Mitgliedsaaten die Hellenen im Stich gelassen haben. Wenn die Europäische Union ihre Bürger aber wieder von sich überzeugen will, muss sie ihre eigenen Prinzipien wieder ernstnehmen. Und handeln, solange sie noch nicht unmittelbar dazu gezwungen ist. Jetzt besteht die Chance, zu agieren, statt zu reagieren. Diese Rolle stünde einer starken Gemeinschaft viel besser. Bericht Seite 3

politik.fnp@fnp.de