Kommentar Sport: Die Macht der Sportler

Auch kleine Nationen können in der Welt des Sports Großes bewegen. Der lettische Skeleton- und Bob-Verband hat mit seiner Ankündigung, die WM in Russland zu boykottieren, ein starkes Signal im Anti-Doping-Kampf gesetzt. Südkorea schloss sich dem Boykott an, Österreich, die USA und Großbritannien wollten folgen. Ihnen kam der Weltverband IBSF zuvor, der Russland die WM im Februar 2017 entzog.

Es ist eine mutige Entscheidung. Auf die IBSF dürften Schadensersatzforderungen zukommen. Doch der Schritt ist richtig. Die Stimmung rund um einen russischen Gastgeber wäre zu belastet gewesen. Die Medien hätten kaum über den Sport berichtet. Es musste ein Zeichen gesetzt werden nach dem neuen McLaren-Report über flächendeckendes Doping in Russland.

Weitere Sportverbände werden nun ihre in Russland geplanten Veranstaltungen überdenken. Spannend zu beobachten sein wird, ob sich der Fußball-Weltverband Fifa mit Blick auf den Confed-Cup 2017 und die WM 2018 doch noch zu der Problematik äußern wird. Vermutlich nicht.

Der Entzug der Bob-WM verdeutlicht, wie groß die Macht der Sportler ist. Wenn Topstars einer Veranstaltung fernbleiben wollen, kann dies viel bewirken. Generell sollte ein Boykott jedoch das letzte Mittel sein. Olympia 1980 in Moskau und 1984 in Los Angeles haben gezeigt, wie sehr Sportler letztlich darunter leiden. Daher ist es gut, dass die Bob-WM im Februar in einem anderen Land ausgetragen wird. Selbst Russland wird dort antreten. Eine Entscheidung, die trotz aller Probleme in diesem Land Respekt verdient.