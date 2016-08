Die Macht der Top-Clubs

Die Macht der Spitzenvereine im europäischen Fußball scheint groß wie nie. Die Global-Player Real Madrid, FC Bayern, FC Barcelona und Co. haben den europäischen Verband Uefa kurzerhand in die Knie gezwungen.

Die Macht der Spitzenvereine im europäischen Fußball scheint groß wie nie. Die Global-Player Real Madrid, FC Bayern, FC Barcelona und Co. haben den europäischen Verband Uefa kurzerhand in die Knie gezwungen. Ihre Drohung, eine eigene „Superliga“ auszurichten, falls die Verhandlungen über Reformen in der Champions League nicht in ihrem Sinne verlaufen, hatte Erfolg.

Von 2017 an haben dort die besten vier Fußball-Nationen Spanien, Deutschland, England und Italien jeweils vier Startplätze sicher. Das ist im Grunde durchaus nachvollziehbar. Schon vergangene Saison stellten die vier besten Ligen Europas 15 Teams. Nun sind es 16. Ein Profiteur dürfte Italien sein, dessen Clubs international zuletzt schwächelten und nun zu viert sicher dabei sind. Dass nun hingegen lediglich vier Länder die Hälfte des gesamten Starterfeldes einer sogenannten „Meister-Liga“ stellen, ist im wörtlichen Sinn ein Witz. Es ist vielmehr im Sinne der Top-Clubs. Sie wollen möglichst oft gegen namhafte Teams antreten. Das lässt sich besser vermarkten.

Ein Verlierer sind die kleineren Nationen wie Tschechien und die Schweiz. Sie verlieren ihren direkten Startplatz in der Gruppenphase. Immerhin bleibt ihnen in den Play-offs ein namhafter Gegner aus Spanien, England, Deutschland oder Italien erspart.

Die schlechteste Nachricht dieser Reform ist, dass die reichen Clubs noch mehr Geld kassieren werden. Eigentlich sollte der prall gefüllte Champions-League-Topf genug Geld hergeben, um auch kleinere Vereine entsprechend zu unterstützen. Doch die Schere zwischen reich und arm scheint sich auch im Fußball immer weiter zu öffnen.