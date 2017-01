Kommentar zu Donald Trump: Die Welt als Deal

Der allerwichtigste Satz des Interviews mit Donald Trump ist so kurz, dass er fast untergeht zwischen all den gewesenen und künftigen gloriosen und grandiosen Geschäften.

Zuallererst ist das Ganze ein Coup. Oder – und diese Beschreibung könnte dem Hauptdarsteller noch besser gefallen, weil sie von ihm selbst stammt: „ein großartiger Deal“. Donald Trump gibt ein Interview, das zugleich in der Londoner „Times“ und der deutschen „Bild“ erscheint, zwei Zeitungen, die sich zueinander in etwa so verhalten wie die Queen und Gina-Lisa Lohfink. Die Befrager des künftigen US-Präsidenten sind Kai Diekmann, Ex-Chefredakteur und bald Ex-Springer-Mann, und Michael Gove, Mitglied des britischen Unterhauses und überzeugter EU-Ausscheider, außerdem Ex-Journalist, Ex-Lordkanzler, Ex-Cameron-Freund und Ex-Konkurrent von Theresa May um den Posten des Premiers nach dem Brexit-Entscheid. Man traf sich im Trump-Tower, und vier Tage vor der Inauguration darf der englisch- und deutschsprachige Kern des alten Europa lesen, was ihm der Neue im Weißen Haus zu sagen hat.

Was den Mann Donald Trump anbetrifft und auch den Unternehmer, sind die Antworten auf die 33 hierzulande gedruckten Fragen und die 60 von der „Times“ online veröffentlichten durchaus erhellend. Mit sehr begrenztem Wortschatz und sehr lebhaftem – der Brite würde ätzen: ungepflegtem – Vortrag stellt der künftige mächtigste Mann der Welt sich dar als großartiger Kerl, mit großartigem Leben und großartigem Besitz, der großartige Deals liebt und auch die Männer und Frauen großartig findet und liebt oder wenigstens mag, mit denen er sie machen kann. Für den Geschäftsmann Donald Trump funktioniert so die Welt.

Aber – was ist mit dem Präsidenten Donald Trump? Für den, das lehrt die Lektüre auch, soll die Welt kein bisschen anders funktionieren. Syrien? Die EU? Die Automobilkonzerne? Russland? Afghanistan, Irak, Iran? Merkel, May, Putin? Die Nato? Wenn sie für einen guten oder noch besser großartigen Deal taugen oder zu haben sind – okay. Wenn nicht – weg mit ihnen.

Der allerwichtigste Satz des ganzen Gesprächs ist so kurz, dass er fast untergeht zwischen all den gewesenen und künftigen gloriosen und grandiosen Geschäften. Aber er ist – das Bild ist provokant und eben deshalb so richtig – eine Bombe. „Schauen Sie, ich bin kein Politiker.“

Wenn Europa sich fürchten will, dann deshalb. Wenn die Welt Angst bekommen möchte, dann davor, dass ab Freitag einer Weltpolitik macht, der sie weder beherrscht noch beherrschen will. Und genau deshalb gewählt wurde. Und genau deshalb gar keinen Grund hat, sich in Frage zu stellen.

Wenn Europa aber klug ist, dann besinnt es sich. Zu einem Deal, selbst einem schlechten, gehören mindestens zwei. In der EU noch 28, das macht es kompliziert, zugegeben; es offeriert aber auch taktische Möglichkeiten. Und wer sagt eigentlich, dass, wer Politik nicht können will, im politischen Geschäft am Ende den Profit machen wird?

