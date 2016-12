Die italienische Bedrohung

Auf den ersten Blick scheinen die Auswirkungen des „Renzirendums“ für Europa nicht so dramatisch zu sein wie der Brexit. Nachvollziehbar, könnte man meinen: Die britische Mehrheit hat sich ja auch ausdrücklich dafür ausgesprochen, die Union zu verlassen. Dagegen haben die Italiener schlicht gegen komplexe verfassungsrechtliche Änderungen gestimmt, die nach Ansicht vieler Experten ohnehin falsch konzipiert waren.

Langfristig könnte sich die Krise in Italien gleichwohl zu einer größeren Bedrohung für Europa entwickeln als der Volksentscheid in Großbritannien. Anders als Großbritannien, zählt Italien zu den sechs Gründungsmitgliedern der EU. Nicht von ungefähr wurde die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) 1957 durch die „Römischen Verträge“ auf den Weg gebracht. Und während die Briten immer die größten Euroskeptiker unter den großen Nationen der Gemeinschaft waren, sind die Italiener seit jeher die größten Befürworter einer weiteren europäischen Integration gewesen.

Vor allem infolge der langen wirtschaftlichen Stagnation des Landes und der großen soziale Probleme der illegalen Einwanderung macht sich allerdings auch in Italien eine Desillusionierung breit. Seit der Finanzkrise 2008 hat das Mittelmeer-Land rund zehn Prozent seiner Wirtschaftsleistung und ein Viertel seiner Industrieproduktion verloren; die Jugendarbeitslosigkeit beträgt fast 40 Prozent. Und nicht wenige Ökonomen glauben, dass der Euro für die Wettbewerbsfähigkeit Italiens verheerend gewesen ist, weil dem Land damit die Möglichkeit zur inneren Abwertung genommen und ein deflationäres Umfeld geschaffen wurde, in dem die Schuldenlast rasant angestiegen ist.

Vor diesem Hintergrund könnte Matteo Renzi der letzte pro-europäische Premier Italiens gewesen sein. Und das ist um so bedenklicher, als Italien – anders als Großbritannien – nun mal auch Mitglied der Eurozone ist. So mag der Brexit zwar eine schmerzvolle und komplizierte Angelegenheit sein – eine direkte Gefahr für die Gemeinschaftswährung ist er nicht. Im Gegensatz zu der Kettenreaktion, die Renzis Referendum in Gang gesetzt hat.

Unmittelbar gefährdet durch die allgemeine Krisenstimmung ist zunächst das italienische Bankensystem, das mit faulen Krediten in Höhe von 360 Milliarden Euro und äußerst geringen Kapitalpuffern zu kämpfen hat: Da erscheint nicht nur die Rekapitalisierung der drittgrößten Bank des Landes, der Krisenbank Monte dei Paschi di Siena, problematischer denn je.

Sollten jedoch die nun lauter werdenden Rufe nach einer staatlichen Rettung erhört werden, wäre das angesichts einer Schuldenquote Italiens von 133 Prozent verheerend für das ohnehin schon schwer erschütterte Vertrauen der internationalen Investoren. Die Renditen italienischer Staatsanleihen würden rasant steigen. Dadurch würde es für Italien richtig teuer werden sich zu finanzieren, so dass am Ende die Solvenz des Landes selbst in Frage gestellt wäre.

Und Europas viertgrößte Volkswirtschaft vor der Pleite zu retten, wäre viel schwieriger als die Bemühungen, Griechenland vor dem finanziellen Kollaps zu bewahren. Nicht nur ökonomisch, sondern auch politisch: Schließlich steht 2017 die Bundestagswahl an – da würde wohl auch Kanzlerin Angela Merkel davor zurückschrecken, auch noch für Italien milliardenschwere Garantien abgeben zu wollen. An diesem Punkt stünde die Eurozone dann vor ihrer größten Bewährungsprobe.

Dax im Plus Warum Italien die Börse kalt lässt Nach dem Brexit-Votum und der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten spielten die Finanzmärkte verrückt. Nun könnten die Italiener mit ihrem Nein zu Verfassungsänderungen für eine neue Euro-Krise sorgen – aber an den Finanzmärkten bleibt es ruhig. Wie kann das sein? clearing