Die nötige Beinfreiheit

Im modernen Fußball hat der Libero ausgedient, in der Politik eher nicht. Bei der Jagd nach dem runden Leder setzt man inzwischen auf Viererketten mit dem Torwart als elften Feldspieler statt des hinter einem Vorstopper oder zwei zentralen Manndeckern agierenden Liberos, der sich als defensiver Ausputzer, aber auch auf den Angriff versteht. Die Legende Beckenbauer grüßt aus den Geschichtsbüchern.

Übersetzt heißt Libero „freier Mann“, und in den Regierungsparteien galt bisher die Regel, der Parteivorsitzende habe mehr Beinfreiheit, wenn er seine Funktion mit seinem jeweiligen Staatsamt verbindet. Helmut Schmidt litt unter dem Nachteil, dass er in der SPD-Parteizentrale nicht das letzte Wort hatte. Gerhard Schröders „Kanzlerdämmerung“ verstärkte sich mit dem Verzicht auf die Genossenführung. Mit aller Entschlossenheit wehrte sich Helmut Kohl einst gegen die Ambitionen von Lothar Späth. Er wusste, eine Ämtertrennung wäre der Anfang vom Ende seiner Kanzlerschaft gewesen.

Der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer, zuvor ein entschiedener Anhänger der Koppelung der Ämter, ist es neuerdings leid, „auf ewig den Libero“ zu spielen. Der CSU-Vorsitzende solle künftig am Berliner Kabinettstisch mitreden. Bei dieser Äußerung handelt es sich nicht um ein neues Politikverständnis, sondern um eine taktische Volte. Der Münchner Regierungschef will nun schon nächstes Jahr den CSU-Vorsitz abgeben und den ungeliebten Rivalen Markus Söder nach Berlin wegloben. Er selbst will bis 2018 Ministerpräsident bleiben. In der weiß-blauen Machtkulisse wird es beim Parteitag nächste Woche brodeln.

Bei der CDU geht man davon aus, dass Bundeskanzlerin Merkel vor dem Bundesparteitag am 5. Dezember in Essen erklärt, dass sie erneut antritt. Dass Parteivorsitz und Kanzleramt in einer Hand sein müssen, ist für die Kanzlerpartei unstrittig.

Ganz anders geht es bei der SPD zu, wo intensiv über die Mannschaftsaufstellung für die Bundestagswahl 2017 diskutiert wird. Zwar hat der Parteivorsitzende Sigmar Gabriel „das erste Zugriffsrecht“ auf die Kanzlerkandidatur, angesichts mieser Umfragewerte setzen viele Genossen aber auf den hochambitionierten Europaparlaments-Präsidenten Martin Schulz. Mit Gabriel wäre wohl leicht eine Aufgabenteilung zu vereinbaren, wenn der in Brüssel sein Amt verlierende Job-Hopper Schulz wie Peer Steinbrück zum „Opfergang“ bei der Wahl bereit wäre, ohne nach dem Parteivorsitz zu greifen. Gabriel will unbedingt Parteichef bleiben.

Schulz, der als junger Mann mal Fußball-Profi bei Alemannia Aachen werden wollte, weiß aber um die Bedeutung des Liberos. Den Unbill einer Kanzlerkandidatur tut er sich nur an, wenn er gleichzeitig die Spitze seiner Partei erklimmen kann. Er weiß, dass nur Liberos die nötige Autorität haben.

