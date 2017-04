Die wirkliche Lage der FDP

Doch, man kann mit der FDP des Jahres 2017 jede Menge Spaß haben. Es gibt da, beispielsweise, einen sensationellen Internet-Spot, das „Gedicht zur gefühlten Lage der Welt“. Kann man nicht schildern, muss man sehen und hören. Ist die 56 Sekunden definitiv wert. Die gefühlte Lage der FDP wird sich ab heute in Berlin beim Bundesparteitag ergeben. Man braucht keinerlei Hellseher-Begabung, um zu prognostizieren: Sie wird fabelhaft sein, in jeder Bedeutung des Worts.

Vier Jahre nach ihrem Allzeit-Tiefpunkt ist die FDP nicht nur immer noch da. Sie ist, glaubt man den Umfragen, auch auf dem Weg zurück in den Bundestag. Geführt von ihrem Vorsitzenden und Spitzenkandidaten für NRW und den Bund, Christian Lindner. Er ist, das muss man so sagen, der Retter der Partei. Er ist aber auch ihr Problem. Denn fünf Monate vor der Bundestagswahl denkt die Republik, wenn sie FDP hört, an Lindner. Und mehr – fällt ihr nicht dazu ein.

Bild-Zoom Cornelie Barthelme

Das ist verständlich. Denn alle Geschichten vom Sturz und vom Zusammenklauben der Scherben und vom Sortieren und Zusammenfügen zu etwas ganz Neuem, das sich aber anordnet um den alten, wertvollen, unverzichtbaren Kern namens Liberalität – all diese Geschichten hat Lindner erzählt. Und illustriert. Und die jüngste Version ist sein Wahlkampf-Film für NRW, sehr schick und sehr smart – und im Bild und im Ton ist nur er allein.

Man darf, nein, muss diese One-Man-Show für riskant halten, mindestens das. Denn sie zielt auf ein Wahlpublikum, das jung ist und intelligent und erfolgreich und Coolness als Lebensziel feiert. Und eher keine Fünf-Prozent-Plus-Größe hat. Und sie lässt vernachlässigt und frustriert jene zurück, die immer noch nicht aufgeben wollen, Liberalität für eine Überzeugung zu halten statt bloß für ein Wirtschaftsmodell.

Es wird sich, an den ersten beiden Maisonntagen, vielleicht zeigen, welche Liberalität aktuell die besseren zumindest Wahlchancen hat. In Kiel setzt Wolfgang Kubicki – der zweite Partei-Promi und ganz sicher ihr schillerndster – sehr auf die Bürgerrechte und offeriert sich damit auch als Partner für die SPD. In Düsseldorf probt Lindner, wie weit er mit der Lindner-Version kommt.

Und in Berlin? Wird die Partei sich ab heute drei Tage lang Mut zureden. Ein Wahlprogramm verabschieden, das als Schlager die „Weltbeste Bildung für jeden“ verspricht. Und über den Doppel-Pass streiten und – nicht ganz freiwillig – dabei offenbaren, dass die Liberalität, Ausführung 2017, eben keine Spaßveranstaltung ist, sondern eine Existenzfrage. Für manche Wahlbürger wie für die FDP.

Die „gefühlte Lage der Welt“ ist übrigens – „doof“. Die wirkliche und wahre Lage der FDP – kompliziert, weiterhin. Aber mit Tendenz hoffnungsvoll.

