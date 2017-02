Kommentar zum Dortmund-Urteil: Doppeltes Dilemma

Die Südtribüne bleibt also leer, wenn am Samstag Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg spielt. Als Strafe für die beleidigenden Banner, die während der Partie gegen Leipzig hier gezeigt wurden. Es ist eine Kollektivstrafe, die der DFB-Kontrollausschuss hier ausgesprochen hat. Und Kollektivstrafen sind grundsätzlich ungerecht.

Bild-Zoom Foto: Salome Roessler

Denn natürlich hatten sich nicht 25 000 Zuschauer gegen die „Bullen“ daneben benommen. Es waren ein paar Dutzend, vielleicht auch ein paar Hundert, die den guten Geschmack kilometerweit verfehlten. Die Ablehnung des Leipziger Geschäftsmodells ist zwar verständlich, rechtfertigt aber ein solches Verhalten nicht. Erst recht nicht beim einzigen an der Börse notierten Bundesligisten.

Die Borussen-Führung steckte in einem Dilemma. Einerseits glaubt sie nicht an eine heilende Wirkung von Kollektivstrafen, andererseits hatte sie Angst, dass ihr Widerspruch als Verniedlichung der Vorfälle aufgefasst worden wäre. Und so sperrt sie halt für einen Tag die Tribüne, bezahlt nebenbei noch 100 000 Euro Strafe.

Es ist kaum zu erwarten, dass solche Sanktionen Wiederholungen verhindern werden. Denn einige wenige Fangruppen sehen Stadien quasi als ihr Eigentum an und werden das auch in Zukunft so sehen. Deshalb steckte nicht nur der BVB, sondern auch der Kontrollausschuss in einem Dilemma. Irgendwie musste er ein Zeichen setzen. Auch wenn es nichts bringt.