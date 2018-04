Künstler sind keine Heiligen. Und auch die Kunst selbst ist nicht heilig, obwohl sie oft von der Aura der edlen Gesinnung, der Weltverbesserung und Menschheitsbeglückung umgeben ist. „Dem Wahren, Schönen, Guten“: So steht es über dem Eingang der Alten Oper in Frankfurt, einem Ort klassisch bürgerlichen Kulturverständnisses. Doch die Kunst hat sich immer auch der Lüge, dem Hässlichen, dem Hass und dem Bösen überlassen. Für einige Spielarten des Rap sind sie sogar Quell der Inspiration und der ästhetischen Inszenierung.

Kollegah, dem ein Auftritt beim Rüsselsheimer Hessentag glücklich versagt blieb, und Farid Bang gehören im deutschsprachigen Raum zu den wüstesten Vertretern des Genres, das ursprünglich aus dem schwarzen Underdog-Milieu amerikanischer Großstädte stammt. Sie pflegen einen auftrumpfenden Brutalismus, der sich gern mit den Verkleidungen der kriminellen Unterwelt kostümiert, sprachlich und im Habitus. Macho-Attitüde, Selbstverherrlichung, Frauenverachtung, Verhöhnung von Schwächeren, protzige Gesten und Symbole der Macht gehören zum Repertoire. Die beiden Herren halten sich etwas auf ihre rohe, barbarische Fäkalreimerei zugute. Man weiß nicht, ist es infantil, authentischer Ausdruck archaischer Gossenmoral, ist es geschäftliches Kalkül oder einfach – dumm? Wahrscheinlich etwas von allem.

Eine Schande ist es, dass die Musikindustrie die Herren gedankenlos mit Preisen würdigt und in die Obhut ihres erweiterten Kulturbegriffs nimmt. Natürlich ist der „Echo“ kein Qualitätssiegel, sondern ein Indikator für Verkaufserfolg. Seine Aura aber rührt daher, dass mit ihm bereits bedeutende Künstler aller Musikrichtungen ausgezeichnet wurden. Die geben jetzt ihre Preise reihenweise zurück. Applaus! Der „Echo“ ist, so wie er war, erledigt. An ihm klebt der widrige Geruch von Leuten, die für ihre obszönen Gewaltfantasien, für zynische Holocaust-Sprüche, antisemitische und antihumane Parolen die Kunstfreiheit in Anspruch nehmen. Doch die wahre, tiefere Schande liegt woanders.

Denn eine viel größere Schande, eine Schande für uns alle ist es, wenn wir zulassen, dass der Unterschied zwischen dem, was als Provokation möglich, oft schmerzhaft, aber auch notwendig ist, und dem, was die Grenzen des Tolerablen in extremer Weise überschreitet, in der öffentlichen Wahrnehmung zunehmend verschwimmt. Der trostlose Sound der Menschenverachtung ist nicht nur auf CD und mp3 zu hören, er gewittert auch in Meinungsforen, in sozialen Netzwerken und Kurznachrichtendiensten. Er wird von Präsidenten genauso verbreitet wie von Milchbärten und entwurzelten Halbstarken. Und eben von Leuten, die zwar ihre Muckis trainieren, nicht aber ihren Verstand.

Liberal zu sein bedeutet nicht, auf alle Maßstäbe zu verzichten. Man muss Kollegah und Farid Bang nicht in jedem Fall mit Verboten adeln. Es genügt, ihre schlechte Ware nicht zu kaufen. Und vor allem: deutlich zu erklären, warum nicht – Freunden, Kindern und Schülern, den Verlorenen und Alleingelassenen. In den USA erhält der politisch engagierte, nachdenkliche Rapper Kendrick Lamar, der von ganz unten, aus hoffnungslosen Verhältnissen kam, den Pulitzer Preis. In Deutschland, das sich viel auf seine Weltoffenheit und Toleranz einbildet, wird der tumbe Geist simpler Respektlosigkeit und Herabwürdigung ausgezeichnet. Buh!

michael.kluger@fnp.de Bericht auf Seite 28