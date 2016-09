Kommentar: Ein Votum als Wunschdenken

Zu sehr war das Votum über das geplante Freihandelsabkommen mit Kanada zur Schicksalsfrage hochgeschaukelt worden, sprich war das Überleben von Gabriel als SPD-Chef und potenzieller Kanzlerkandidat damit verbunden. Dass es soweit gekommen ist, hat Gabriel seiner eigenen Taktiererei zu verdanken, die da hieß: Ich lasse das in der Bevölkerung wie auch in Teilen der SPD noch verhasstere TTIP wie eine heiße Kartoffel fallen, um das weniger unpopuläre Ceta durchzuboxen. Zugleich setze ich damit ein Zeichen meiner Kanzlereignung auch für Kreise außerhalb der Sozialdemokratie. Ob jedoch die Rechnung für ihn und die SPD letztlich aufgeht, darf bezweifelt werden.

Das liegt zum einen in der Person Gabriels, der bei allem politischem Talent einfach nicht aus seinem Dauer-Popularitätstief herauskommt. Zu wetterwendisch in seinen Ansichten, zu unberechenbar in seinen öffentlichen Auftritten, zu weit weg von den Menschen – das macht Gabriel nicht einmal bei den eigenen Anhängern zum Wunschkandidaten. Auch bei den umstrittenen Freihandelsabkommen hat Gabriel ein Paradebeispiel seiner Unstetigkeit geliefert: Erst warf er sich mit aller Macht für TTIP in die Bresche, dann erklärte er es plötzlich für tot. Okay, Wohlmeinende können ihm attestieren, der Mann ist lernfähig. Bei vielen dürfte sich aber der Eindruck fehlender Stringenz und Verlässlichkeit verfestigt haben.

Bilderstrecke Frankfurts größte Demo: Zehntausende gegen TTIP/CETA

Fraglich ist auch, ob die SPD von ihrem bei einigen Parteitagsdelegierten wohl eher zähneknirschenden Pro-Ceta-Votum profitieren kann. Wie sich gerade wieder bei den Protestaktionen des vergangenen Wochenendes gezeigt hat, sind viele Deutsche – und dabei sind die AfD-Anhänger nicht einmal mitgerechnet – von dem Abkommen nicht überzeugt. Zu sehr gelten Ceta und sein großer Bruder TTIP als Symbole für eine arrogante Hinterzimmerpolitik, bei der die Menschen weitestgehend außen vor gelassen werden. Zu sehr sind damit Ängste vor ungebremster Globalisierung, einer noch stärkeren Dominanz internationaler Konzerne, generell einem Primat der Wirtschaft über die Politik verbunden. Und: Zu sehr klebt an ihnen das Unbehagen über eine vermeintliche Alternativlosigkeit, wie sie Politiker der etablierten großen Parteien immer wieder gerne beschwören.

Manches davon mag irrational sein. Doch Fakt ist auch, dass Ceta entgegen allen Beteuerungen Gabriels & Co. bisher alles andere als ein großer Wurf ist. Ein Manko ist, um nur ein Beispiel zu nennen, das Schaffen einer Paralleljustiz in Form eines ständigen Schiedsgerichtshofs. Ein Unding ist zudem, dass das Abkommen vor der endgültigen Ratifizierung durch die EU-Staaten vorläufig in Kraft treten soll. Und ob es tatsächlich zu weiteren Präzisierungen und Klarstellungen kommt, könnte sich am Ende als Wunschdenken der SPD-Linken herausstellen.

klaus.spaene@fnp.de