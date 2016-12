Ein gutes Zeichen

Auch wenn es sich bei dem Krach zwischen Gazprom und der EU genau genommen „nur“ um ein Wettbewerbsverfahren handelt, so ist doch schwer vorstellbar, dass ein Einlenken Moskaus ohne die Billigung von Präsident Wladimir Putin möglich war. Damit haben sowohl das Verfahren der Brüsseler Kartellwächter wie auch der russische Kompromiss fast schon automatisch eine politische Dimension, die in der gegenwärtigen Beziehungskrise zwischen den beiden Blöcken zumindest beachtlich ist.

Offenbar scheint Europäern wie Russen an einer weiteren Eskalation des Konflikts wenig gelegen. Das bleibt erstaunlich, hat doch die EU erst vor ein paar Tagen die Sanktionen gegen Russland um noch einmal sechs Monate verlängert. Doch schon in dem Moment, als die 28 Staats- und Regierungschefs inklusive der Bundeskanzlerin die Hand hoben, war klar, dass die EU wieder auf Moskau zugehen werde. Zum einen verzichtete man auf eine Verschärfung der Strafmaßnahmen, zum anderen hat die Front der Gegner weiterer Verurteilungen des Kreml Zulauf bekommen. Das reicht alles bei weitem noch nicht, um aus dem Kaffeesatz Signale für Entspannung herauszulesen. Aber angesichts der Zuspitzung seit der Krim-Krise darf man sogar eine ausbleibende Verschärfung schon als gutes Zeichen werten.

Gazprom ist dabei tatsächlich über seinen Schatten gesprungen. Denn der Russen-Gas-Konzern hat sich lange Jahre über die europäischen Marktregeln hinwegsetzen können, ohne dass die EU etwas dagegen tun konnte. Zu groß war die Abhängigkeit von Lieferungen aus Sibirien. Da gab es Bewegung. Die Gemeinschaft begann, sich aus der energiepolitischen Umklammerung Moskaus zu befreien. Es wurden neue rohstoffreiche Länder wie Aserbaidschan als Lieferanten entdeckt.

Bei Gazprom spürte man nicht nur die Sanktionen in der Bilanz, sondern auch die Abwanderung der kapitalkräftigen und zahlungssicheren europäischen Kunden. Mit anderen Worten: Gazprom musste die Regeln des Marktes akzeptieren (lernen), wenn es die EU nicht auf Dauer komplett verlieren wollte. Vielleicht macht Putin ja am Ende sogar Ernst mit seinem Vorschlag, den er vor einigen Wochen unterbreitete, als er den Europäern eine Wirtschaftsunion vorschlug. Dass Russland dazu nicht reif ist, steht außer Frage. Aber Bewegung in den festgefahrenen Fronten bleibt unverkennbar.