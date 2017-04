Ein sattes Plus

Trump und Brexit zum Trotz geht die Börsenrally weiter. In den ersten drei Monaten des Jahres hat der deutsche Aktienindex (Dax) um fast sieben Prozent zulegen können. Damit haben Anleger, die auf Aktien gesetzt haben, eine Traumrendite einfahren können. Im ersten Quartal des Vorjahres sind sie mit einem Dax-Minus von über sechs Prozent baden gegangen.

Der Erfolg hat viele Väter. Der Energiekonzern RWE schaffte mit einem Satz um über 30 Prozent ein beeindruckendes Comeback. Auch die Lufthansa (plus 23 Prozent) und Adidas (plus 19 Prozent) beeindruckten, während die Verlierer nur wenig Boden verloren. Papiere von BMW, Daimler und Fresenius Medical Care verloren „nur“ bis zu vier Prozent.

Bild-Zoom Stefan Wolff

Generell aber feuerten die niedrigen Zinsen auch weiterhin die Börse an. Die stark gesunkene Inflationsrate in Deutschland und im Euroraum nährt die Hoffnung auf weiter billiges Geld. Die EZB hat bereits signalisiert, dass ihre Agenda 2017 steht. Es wird ein ruhiges Jahr bleiben, zumindest in der Geldpolitik.

Insgesamt werfen die Ereignisse vom Quartalsende einige Schatten voraus, zum Beispiel, dass Großbritannien nun auch offiziell den Brexit beantragt hat. Zwei Jahre diplomatisches Hauen und Stechen liegen nun vor den Briten und der EU. Das hat Potenzial für jede Menge Verwerfungen an den Finanzmärkten.

Einige Finanzmarktexperten warnen schon vor einem drohenden Ausverkauf – nicht erst in dem dafür berüchtigten Monat Mai. Vielleicht ein Anlass, sich mit sieben Prozent zufrieden zu geben? Es hat schon schlechtere Börsenjahre gegeben.