Etliche Nachrichten der vergangenen Wochen vermitteln den Eindruck, Frankfurt sei inzwischen zur Hauptstadt der Gründerszene aufgestiegen. An verschiedenen Locations und mit unterschiedlichen Trägern und Förderern sind Start-up-Zentren in Frankfurt eingerichtet worden. Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir hat als treibende Kraft der Landesregierung im Büroturm Pollux ein Fintech-Zentrum eröffnet. Die Commerzbank ist seit 2014 mit „Main Incubator“ auf diesem Feld aktiv. Die KfW spielt mit ihrem „Innovation Lab“ mit. Die Deutsche Bank mit ihrer „Digitalfabrik“ ist ebenso mit von der Partie. Die Deutsche Börse als derzeitige Sturmspitze der Fintech-Bewegung hat einen eigenen Hub im Ostend eingerichtet und etabliert in Kürze eine Plattform, die Jungunternehmen mit risikofreudigen Investoren an einen Tisch bringt.

Nüchtern betrachtet ist die Gründerszene am Main aber ein zartes Pflänzchen. Und dass Frankfurt irgendwann der deutschen Gründer-Hochburg Berlin den Rang wird ablaufen können, daran glaubt auch keiner der Finanzplatz-Fürsprecher. Berlin ist für Jungunternehmer, Nerds und IT-Bastler noch immer der hippeste Ort weit und breit. So viel bezahlbare und extravagante Bürofläche wie die Hauptstadt im Osten hat kein anderer Standort im Land zu bieten. Der leicht morbide Charakter Berlins gepaart mit einer quicklebendigen Kulturszene zieht die unternehmenslustigen klugen Köpfe wie ein Magnet an. Dagegen wirkt das Frankfurt der Anzugträger eher uncool.

Die Rhein-Main-Metropole hat es jahrelang verschlafen, sich für Start-up-Unternehmen zu interessieren. Die Musik spielt jetzt in anderen Städten. Die jüngsten Anstrengungen der hessischen Landesregierung und einiger privater Unternehmen, wenigstens junge Fintechs für den Bankenstandort zu gewinnen, zielen aber in die richtige Richtung. Endlich haben Politik und Finanzwirtschaft die Zeichen der Zeit erkannt – spät, aber vielleicht doch noch nicht zu spät, greift Frankfurt an.