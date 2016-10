Eine Art Teambuilding

Dieser Balanceakt ist gerade noch einmal gut gegangen. Glück gehabt – ins Rotieren gekommen ist in der zweiten Pokalrunde so mancher Bundesligist, und nicht jeder ist, wie die eiskalten Elfmeterschützen von der ansonsten weniger überzeugenden Frankfurter Eintracht, noch im Geschäft. Das Publikum ist selten amüsiert, wenn die Vorfreude auf vermeintlich unterhaltsame Pokalabende getrübt wird von Aufstellungszetteln voller Kräften aus der zweiten Reihe, und nicht selten gestalten sich sogenannte Fußballspiele wie zwischen Frankfurtern und Ingolstädtern auch wie befürchtet. Dass Trainer bei diesen Gelegenheiten kräftig am Personalkarussell drehen, ist aber längst eine weit verbreitete Gewohnheit, zumal wenn drei Pflichttermine in nicht viel mehr als einer Woche anstehen. Es gibt auch gute Gründe dafür, und kein Fußballlehrer macht das aus reiner Freude – weil es immer ein Vabanquespiel ist.

Ingolstadts Trainer Kauczinski etwa hatte beim Besuch in Frankfurt sieben Mann im Vergleich zum vorherigen Spiel gewechselt, Freiburgs Streich gar acht – und nahm das folgende Aus bei Zweitligist Sandhausen deshalb recht gelassen, weil seine Elf eine Teambuilding-Maßnahme der besonderen Art war: „Alle im Kader müssen das Gefühl haben, dass sie eine Daseinsberechtigung haben“, umschreibt das Eintracht-Trainer Kovac.

Auch über seine Rotation wurde in Frankfurt heiß diskutiert. Dabei kamen im Grunde nur die Außenverteidiger Regäsel und Tawatha ganz neu auf den Rasen, alle anderen waren zuvor schon öfter dort zu finden gewesen. Eine Erkenntnis daraus ist, dass der Eintracht-Ersatz auf diesen Positionen Luft nach oben hat. Aber wer gar nicht spielt, wird ganz bestimmt nicht den Anschluss schaffen. Und hätten die müden Platzhirsche Chandler und Oczipka im Dauereinsatz so viel besser gespielt? Was wiederum hätte das für die Möglichkeit einer Überraschung am Freitag in Gladbach bedeutet, hätten sie sich auch noch durch diesen Pokalabend geschleppt?

Für jeden Trainer ist das eine Wahrscheinlichkeitsrechnung mit vielen Unbekannten und offenem Ausgang. Sicher ist nur: Wenn es schief geht, steht er dumm da. Das ist Kovac erspart geblieben. So oder so lässt sich eine seiner Stärken genau an solchen Fragen festmachen: Er versteht es, den ganzen Kader mitzunehmen, keinen links liegen zu lassen. Was dazu führt, dass er sich selbst genug Alternativen warm hält, um ohne große Verluste wechseln zu können. Vorne geht das gut, hinten im Moment vielleicht etwas weniger. Das kennt man in Frankfurt aber auch ganz anders. So mancher Kovac-Vorgänger vertraute gerne auf den immer gleichen kleinen Kreis, während andere gar keine Rolle spielten – und wunderte sich dann, dass er überhaupt keine Ersatzmöglichkeiten mehr hatte, wenn sie doch einmal nötig gewesen wären.