Erschüttertes Vertrauen

Das Ergebnis der Berlin-Wahl deutet möglicherweise in die Zukunft auch des Bundestages. Zu viele Jahre großer Koalition aus CDU und SPD haben dafür gesorgt, dass die vermeintlich Kleinen immer stärker wurden, bis es die Großen als Volksparteien gar nicht mehr gibt. SPD und Union schrumpfen Grünen und Linkspartei gewissermaßen entgegen. Die AfD folgt ein paar Prozentpunkte dahinter. Und die FDP, die einen geschickten Wahlkampf für die Erhaltung des Flughafen Tegels und die beliebten Einkaufs-„Spätis“ führte, ist auch wieder dabei. Im Sechser-Parlament reicht es für keine Zweier-Koalition mehr, sondern ein Dreier-

Bündnis muss her, wahrscheinlich Rot-Rot-Grün. Die SPD mit ihrem Regierenden Bürgermeister Michael Müller bleibt am Drücker, hat aber – wie erneut die CDU – kräftig eingebüßt. Müller ist zwar relativ beliebt, aber kein Klaus Wowereit. Der „Regierende Partymeister“ hat zwar auch kräftig geschludert. „Wowi“ war dann aber im Wahlkampf immer zu großer Form aufgelaufen und holte entscheidende Prozentpunkte. Der blasse Müller schaffte das nicht. Im Gegenteil: Die SPD hatte am Freitag noch für einen handfesten Skandal gesorgt, als herauskam, dass die Pressestelle ihres Bausenators einen kritischen Zeitungsbericht bis nach der Wahl hinauszögern wollte.

Das passt zum Wahlergebnis, das zeigt, dass das Gros der Bürger keiner Partei wirklich vertraut. Was wirklich kein Wunder ist: Die Berliner Politik kann oder will die Verwaltungsprobleme nicht in den Griff bekommen. Es war fast symbolisch, dass auch Müller ein paar Tage vor der Wahl beklaut wurde. In der Hauptstadt klappt abgesehen vom Regierungsviertel organisatorisch nur wenig. Flughafen BER, Flüchtlingsanlaufstelle Lageso und S-Bahn-Dauerchaos sind nur die Spitze des Eisbergs. Darunter wird es fast noch schlimmer. Die Bürgerämter sind für Bürger kaum zu sprechen, 80 Prozent der Eltern halten die Zustände an den Schulen für schlecht oder sehr schlecht. Viele fragen sich, wie bei der immer stärkeren Debatte um bezahlbaren Wohnraum für arme Berliner und überfüllte Schulen da noch die Integration von 40 000 Flüchtlingen gelingen soll, die jetzt noch behelfsmäßig untergebracht sind.

Die meisten Berliner sind realistisch genug, nicht den Flüchtlingen die Schuld zu geben, sondern wissen „ebend“ (wie der Berliner sagt), dass auch ohne diesen zusätzlichen Druck nicht viel funktionierte. So liegt das Ergebnis der AfD trotz des offenkundigen Versagens der etablierten Parteien unter dem von Mecklenburg-Vorpommern. Aber sie schaffte es aus dem Stand klar in den zweistelligen Bereich. Der Zugewinn der Linken könnte mit dem Verschwinden der Piraten zu tun haben. Die Grünen haben ihr stabiles Ergebnis wohl vor allem ihrer Spitzenkandidatin Ramona Popp zu verdanken, die mit ihrem sympathischen Pragmatismus geschickt zu verbergen weiß, dass ihre Parteilinke jede Ordnungspolitik verhindern will, die zum Regieren unerlässlich ist.

Insgesamt müssen die etablierten Parteien froh sein, dass die Berliner die Zustände mit einem wurstigen Realismus hinnehmen. Oder ist es Resignation? Peinlich ist schon, was da alles schiefgeht. Letztlich geht die Hauptstadt uns alle an. Wenn die künftig Regierenden sich zumindest erkennbar bemühen würden, hier für frischen Wind zu sorgen, wäre das wirklich gut so. Damit die Bürger wieder aus vollem Herzen sagen können: „Ick steh auf Berlin.“

dieter.sattler@fnp.de