Es geht um mehr als das große Geschäft

Manche Sätze sind für die Ewigkeit. Es sagte vor keinem Jahrzehnt der damalige Chef der Deutschen Bank, in der Krise Geld vom Staat zu nehmen – „ich würde mich schämen“. Es ist bis heute unbewiesen, dass Josef Ackermann zur Scham überhaupt fähig ist. Sein Nachnachfolger John Cryan jedenfalls schreibt gerade Beruhigungsbriefe an die Belegschaft, in denen es heißt, Konkurrenten und Gerüchte streuende Profitjäger versuchten, das Vertrauen in die Solidität des Geldhauses zu ruinieren.

Ganz falsch. Das Vertrauen ist schon lange perdu. Zumindest das des ganz normalen Bürgers. Er – oder sie – hörte einst Hilmar Kopper über „Peanuts“ höhnen, sah später Ackermanns zum Sieger-V gespreizte Hand beim Mannesmann-Prozess und erlebt in einem fort, wie die Bank immer neu beim Tricksen und Übervorteilen ertappt wird.

Und der einstige Stolz der deutschen Finanzwirtschaft, das Rückgrat der längst abgewickelten Deutschland AG, ist nicht allein teilkriminell. Korruption bei Siemens, Betrug bei VW – und die Welt lernt: Die Deutschen, diese fleißigen und exakten Erfinder, sind auch Spitze darin, Behörden, Mitbewerber und sogar die eigene Kundschaft zu prellen.

Und dann ist da noch die Commerzbank, die erst dem Personal die Betriebsrenten kündigte, sich dann vom Steuerzahler retten ließ und nun, immer noch zu Teilen im Staatseigentum, knapp zehntausend Mitarbeiter loswerden will.

Wer, jenseits der Manager-Etagen und Aufsichtsrats-Zirkel, soll das begreifen? Und wer – über all den Lügen, all dem Versagen, all der Gier, Überheblichkeit und Ignoranz – nicht zornig werden?

Der Philosoph Julian Nida-Rümelin, obwohl – oder gerade weil? – er auch Politiker war, kann schlüssig erklären, weshalb ein ausschließlich von Profiteuren angetriebenes Unternehmen leicht scheitern kann, am Ende vielleicht sogar muss: Weil sie vergäßen, dass nicht alles zur Ware werden dürfe – und Menschen mehr seien als entweder Konsumenten oder Produzenten.

VW und Deutsche Bank: zwei selbst verschuldete Havarien – ein Verdacht. Kann es sein, dass die Wirtschaftsmacht Deutschland gerade etwas verschläft? Nicht insgesamt – aber in ihren obersten Stockwerken, wo man sich für die Elite hält, ökonomisch, politisch, überhaupt. Dass nämlich nach den Jahrzehnten des Wachstums gerade jene der Begrenzung beginnen – und also der Konzentration auf die sogenannte Nachhaltigkeit. Und dass viele Menschen das bereits erkannt haben, manche auch bitter verspürt – und ihre Schlüsse daraus ziehen; nicht immer kluge, leider, und auch nicht immer zukunftsweisende.

Wenn die Deutschbänker und Volkswagner sich schämten für ihre fehlende Wahrhaftigkeit, ihren mangelnden Mut und dafür, dass sie die Republik und die Welt für ein einziges Big Business halten: Man könnte Hoffnung haben. Stand jetzt aber: nichts als Auftrumpfen und Trotz.

