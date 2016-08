Kommentar: Es lebe die Freiheit

Wir können aufatmen: Die obersten Verwaltungsrichter Frankreichs halten die Grundwerte ihres Landes hoch: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit! Wo kämen wir denn hin, wenn ausgerechnet das Land, das die großen Philosophen der Aufklärung hervorgebracht hat und schon seit über 100 Jahren gesetzlich streng zwischen Kirche und Staat trennt, nun mit einem Burkini-Verbot zum Vorreiter irrationaler Intoleranz würde, Nonnen in langen Gewändern aber weiterhin den Aufenthalt an seinen Badestränden erlaubt.

Cannes, Nizza – Städte die schon in den 50er Jahren freiheitsliebende Touristen an ihre schönen Strände gelockt haben und fast schon den Inbegriff des „Savoir Vivre“ – der französischen Lebenskunst – verkörpern, wollten Frauen nun im Jahr 2016 ein Mindestmaß an Nacktheit vorschreiben? Das passt so gar nicht mit den französischen Grundwerten zusammen. Gut, dass die Richter diesem Spuk zumindest vorübergehend ein Ende gesetzt haben. Sonst hätten sich Taucher und andere Wassersportler demnächst vielleicht auch nicht mehr mit einem Neoprenanzug in die Fluten des Mittelmeeres stürzen dürfen. Dieses Verbot ging eindeutig zu weit.

Natürlich sind die Franzosen – wie auch wir Deutsche – nach den gemeinen Terroranschlägen in Paris und Nizza tief verstört und sorgen sich darum, wie sie sich besser vor gewalttätigen Islamisten schützen können. Und komplett verhüllte Frauen, deren Identität hinter einem Ganzkörperschleier wie der Burka nicht zu erkennen ist, passen nicht in eine freie Gesellschaft. Doch der Burkini verhüllt nicht mehr oder weniger als etwa ein Taucheranzug. Das Gesicht bleibt frei, somit ist die Trägerin erkennbar. Und ein Sprengstoffgürtel passt auch nur schwer unter einen Burkini.

Dennoch ist der Ganzkörperbadeanzug natürlich ein islamisches Symbol, und genau darin liegt der Stein des Anstoßes im laizistischen und vor allem verschreckten Frankreich. Die „Grande Nation“ sollte sich dennoch nicht allein von Gefühlen und Ängsten leiten lassen und sich zu kleinlichen Verboten hinreißen lassen. Insofern haben die Richter ihrem Land die richtige Richtung aufgezeigt. Sie haben für die Freiheit entschieden und verteidigen damit das höchste Gut ihrer kulturellen Identität.

Und außerdem ermöglicht ein Burkini vielen Musliminnen überhaupt erst das Baden. Früher gingen sie – wenn überhaupt – mit normalen Baumwollkleidern an den Strand und ins Wasser, was sehr unkomfortabel ist. Und in vielen Schwimmbädern ist das Baden in Straßenkleidung aus hygienischen Gründen nicht gestattet. Der 2004 erfundene Burkini hat vielen Musliminnen somit ein Stück Freiheit gegeben – unabhängig davon, ob sie sich aus eigener religiöser Überzeugung verhüllen oder ob sie dazu gezwungen werden. Berichte Seite 1 und 2

christiane.warnecke@fnp.de