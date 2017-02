Kommentar: Fastnacht: Fest der Angst

Die Polizei rüstet auf

Endlose Sorgen

Das „Helau“ ist getrübt. Das geschminkte Gesicht vieler Jecken wirkt nachdenklich. Was vor gar nicht allzu langer Zeit noch ein Volksfest war, ist inzwischen eine Großveranstaltung. Und bei diesen geziemt es sich neuerdings Sicherheitsbedenken vor sich her zu tragen. Im emotionalen Gedächtnis der Deutschen haben sich zwei Ereignisse besonders eingebrannt. Zum einen die schockierenden Vorkommnisse in Köln an Silvester 2015. Zum anderen der Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt im Dezember 2016. Durch diese Ereignisse haben die Sicherheitsbedenken neuen Nährboden erhalten: Die Sorge, dass mir etwas zustößt, scheint seit Jahrzehnten nicht mehr so begründet zu sein.Verantwortlich für unsere Sicherheit ist die Polizei und sie kennt eine sehr sachliche Herangehensweisen mit dieser Sorge umzugehen. Allerorten stellt sie Sicherheitskonzepte vor. Große Hoffnung ruht dabei auf zahlreichen Betonblöcken. In Frankfurt wird der Fastnachtsumzug mit 62 solcher Betonsperren gesichert. Eine Sperre wiegt über zwei Tonnen. In Wiesbaden wird zusätzlich ein Fahrverbot für Lastwagen in der Innenstadt ausgerufen. Eigentlich könnten wir alle aufatmen: So etwas wie in Berlin ist dann nicht mehr möglich.Doch können wir wirklich aufatmen? Die umfassenden Sicherheitskonzepte vermitteln ein Gefühl: Die Polizei tut was sie kann. Das reicht leider nicht, um unsere Sorgen gänzlich zu besänftigen. Denn: Terroristen waren schon häufig kreativer, als die Sicherheitskonzepte. Es ist eben das nie endete Hase-Igel-Spiel zwischen gut und böse.Als wäre eine Angst nicht genug, schwebt seit der Kölner Silvesternacht über jeder Großveranstaltung die Sorge es könne zu Fällen von sexueller Belästigung kommen. Die Gefahr für Frauen von Männergruppen bedrängt zu werden, scheint gestiegen zu sein. Die Polizei kann dies in absoluten Zahlen nur bedingt bestätigen. Trotzdem rüstet sie auf: Mehr Einsatzkräfte, mehr zivile Beamte und das am besten überall.Doch die Ereignisse von Köln hatten auch noch einen anderen Effekt. Sie haben anscheinend nicht nur die kollektive Angst beflügelt, sondern auch dazu geführt, dass endlich keiner mehr annimmt, indiskrete Berührungen auf Partys oder zweideutige Schmutzeleien am Arbeitsplatz seien für Frauen hinzunehmen. Es ist zynisch, als hätte das alles doch irgendwie sein Gutes gehabt. Inzwischen werden immer mehr sexuelle Belästigungen als Straftaten wahrgenommen und konsequent zur Anzeige gebracht.An Fasching alle Gefahrenrisiken präventiv auszuschließen, wird nicht möglich sein. So einige werden sich als Cowboys oder Polizisten verkleiden. Täuschend echt aussehende Spielzeugpistolen sind laut Gesetz eigentlich verboten. Die buntesten Kostüme verschleiern wer sich dahinter verbirgt. Wo soll ich da mit meinen Sorgen aufhören? Der schonungslose Optimist fängt deswegen gar nicht erst damit an. Gegenüber den Bedenkenträgern entlarvt er sich dadurch als realitätsfern. Doch ist das nicht der Sinn der Fastnacht?Ich weiß: Der Kampf mit der Angst ist nicht zu gewinnen. Das sagen auch Angstforscher. Die Angst begründet sich stets selbst. Ist etwas schlimmes passiert, hatte der Ängstliche mit seinen Befürchtungen recht. Passiert nichts, war es erstrecht gut vorsichtig gewesen zu sein. Zum Glück geht es an Karneval nicht ums Kämpfen. Viel eher geht es darum, der Realität zu entfliehen, Sehnsüchte auszuleben. Welche Sehnsucht eignet sich da besser, als die einer fröhlich-friedlichen Welt. An diesen Tagen kann jeder sein wer oder was er will: Superman, ein Clown, eine Prinzessin. Oder einfach mal nicht ängstlich.