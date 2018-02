Bild-Zoom Foto: Salome Roessler

Jede Verschiebung von Flugrouten und viele technische Neuerungen, die den Fluglärm in der Region senken sollen, haben eines zur Folge: Proteste bei denjenigen, die dadurch mehr Lärm abbekommen. Denn meist geht die Entlastung dicht besiedelter Gebiete mit der Neubelastung weniger dicht bewohnter Gebiete einher. Diese Debatte zeigt sich auch wieder am Beispiel des Maßnahmenbündels, das kürzlich vom Forum Flughafen und Region geschnürt wurde: Die Fluglärmkommission verweigerte ihre Zustimmung, so dass jetzt völlig unklar ist, wie es weitergeht.

Allzu laute Protesttöne, wie sie noch vor wenigen Jahren allerorten zu hören waren, sind unterdessen kaum mehr zu vernehmen. Die Debatte um den Fluglärm in der Region, die nach der Eröffnung der Landebahn Nordwest neu entflammt war, wird inzwischen leiser geführt. So auch gestern in der Diskussion der Spitzenvertreter von Fraport und Lufthansa mit Abgeordneten der Landtagsfraktionen.

Das liegt unter anderem daran, dass sich die Luftverkehrswirtschaft im Gegenzug für wirtschaftliche Wachstumsmöglichkeiten auf einen beachtlichen Strauß von Schallschutz-Maßnahmen eingelassen hat, um die Region halbwegs zu befrieden. Doch natürlich werfen diese Aktivitäten auch einen Schatten auf die Geschäfte von Fraport, Lufthansa & Co., was die Vorstände immer wieder betonen und mit Forderungen nach

Lockerungen etwa beim Nachtflugverbot verknüpfen. Diese rote Linie zu überschreiten, würde allerdings den zart wachsenden gesellschaftlichen Konsens gefährden.

christiane.warnecke@fnp.de Bericht Seite 7