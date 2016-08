Fragwürdige Wahlen

Über den Sinn der Wahlen der Besten ihrer Sportart kann man streiten. Wer will schon sagen, ob Leonidas 1938 besser als Puskas oder Gerd Müller war. Oder einen Eusebio mit Platini vergleichen. Das macht wenig Sinn, es ist Unsinn!

Aber auch der Vergleich der aktuellen europäischen Fußballer ist eine rein subjektive Angelegenheit. Jeweils ein Journalist aus jedem der 55 Uefa-Mitgliedsländern gibt seine Stimme ab. Bei den Männern gab es zumindest genügend Anschauungsunterricht. Stars wie Cristiano Ronaldo, Gareth Bale oder Antoine Griezmann sind ständig auf dem TV-Bildschirm präsent.

Anders sieht es bei den Frauen aus. Sie stehen nicht so im Fokus der Öffentlichkeit. Im Fernsehen werden Olympia, WM, EM und Champions League-Finale gezeigt. Aber was sonst? Wann war einer der wählenden Journalisten bei einem Bundesligaspiel in Frankfurt? Oder einem Länderspiel der deutschen Mannschaft? Woher soll er dann wissen, dass Dzsenifer Marozsán eigentlich eine schwache Saison gespielt hat. Sie bekommt dennoch Stimmen. Schließlich war sie bei der Wahl 2015 schon Zweite. Und ist daher bekannt.

Bei solchen Wahlen zählen mehr Namen denn Leistungen. Beispiele: Doris Fitschen und Steffi Jones bekamen von den Journalisten bei Wahlen zu Deutschlands Fußballerin des Jahres genügend Stimmen, um unter den Top-10 zu landen. Im Jahr eins nach Beendigung ihrer aktiven Karriere.

Für die Gewinner ist der Sieg bei einer großen Wahl eine Ehre. Aber überbewerten sollte ihn niemand.