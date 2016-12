Frische Gesichter gesucht

Was für ein krasses Wechselbad der Gefühle, dem die Verantwortlichen in den politischen Schaltzentralen Europas in den vergangenen Tagen ausgesetzt waren. Kaum war das Knallen der Sektkorken über den Sieg des Grünen Alexander Van der Bellen über den Rechtspopulisten Norbert Hofer in Österreich verklungen, erwiesen sich Italiener mit der krachenden Referendumsniederlage von Matteo Renzi als Spaßbremsen und Party-Töter. Von wegen „ganz Europa fällt ein Stein vom Herzen“, wie SPD-Chef Gabriel nach dem Ösi-Votum noch frohlockt hatte. Mit dem Stinkefinger der Italiener für den Reformkurs ihres Premiers dürfte sich bei den etablierten Parteien des Kontinents wieder ein ganzer Sorgenberg angetürmt haben. Und das mit gutem Grund, wenn man sich die politische Agenda im kommenden Jahr betrachtet.

2017 steht Europa vor einem Schicksalsjahr, nicht mehr und nicht weniger. Da wären im März die Parlamentswahlen in den Niederlanden und einen Monat später in Frankreich. Beides richtungsweisende Urnengänge mit guten Erfolgschancen für die Rechtspopulisten sowie erklärte Europagegner Geert Wilders und Marine Le Pen. Schließlich in Deutschland neben diversen Landtagswahlen, darunter Nordrhein-Westfalen, im September die Bundestagswahl mit dem wohl sicheren Einzug der AfD, wenn auch in unbekannter Größenordnung. Nicht zu vergessen die unsichere Zukunft Italiens, immerhin EU-Gründungsmitglied, wo ebenfalls Populisten erstarken könnten.

Niederlage beim Verfassungsreferendum Renzi: Popularität überschätzt Bei der Entscheidung über das Referendum hat Matteo Renzi einen entscheidenden und unnötigen Fehler gemacht. Warum Experten trotz der Renzi-Niederlage nicht glauben, dass Rechtspopulisten in Italien die Regierungsmacht übernehmen. clearing

Aber noch mal ein Stück zurück. Wenn es eine Erkenntnis aus dem politischen Beben in Rom und der ausgebliebenen Erschütterung in Wien inklusive der Trump-Wahl in den USA gibt, dann diese: Der Rechtspopulismus mag auf der Welle des Zeitgeistes schwimmen, ein zwangsläufiger Automatismus ist der Vormarsch keinesfalls. Und es gibt durchaus Mittel und Wege, ihn aufzuhalten. Dafür müssen die etablierten Parteien aber überzeugende Antworten auf die Sorgen finden, die Bürger in Scharen ins rechte Lager treibt. Im Klartext: Es müssen Konzepte her, um etwa die Globalisierung, die Auswüchse des Turbokapitalismus oder die Digitalisierung einzuhegen, von der sich viele in ihrer Existenz bedroht fühlen. Und es bräuchte eine durchdachte Zuwanderungspolitik, die den weit verbreiteten Ängsten vor einem Identitätsverlust Rechnung trägt.

Vonnöten wären aber auch frische Gesichter in den Parteien, die eine Neujustierung glaubwürdig verkörpern. Dabei sieht es hierzulande tendenziell nach weiter-so-wie-bisher aus. Zumindest steht eine Angela Merkel, die heute auf dem CDU-Bundesparteitag wieder zur Kanzlerkandidatin gekürt wird, bei all ihren Verdiensten eher für alternativlose Sachzwänge denn für einen gesellschaftlichen Aufbruch. Nicht viel besser sieht es bei SPD-Chef Gabriel aus, Merkels wahrscheinlichem Hauptkontrahenten im Wahlkampf. Dennoch gibt es auch Positives zu vermelden: Bei den Parteien hat angesichts des drohenden weiteren Bedeutungsverlustes eine Diskussion über einen Paradigmenwechsel eingesetzt, auch wenn vieles bislang mehr nach Lippenbekenntnissen als nach Gegensteuern aussieht.

