Kommentar: Fußball Weltmeister Deutschland - aus der Parallelwelt geworfen

DFB-Team kehrt heim - „Zeitpunkte für ...

Nach einer unruhigen Nacht in Watutinki kehren Deutschlands gestürzte Weltmeister nach Hause zurück. DFB-Präsident Grindel erwartet nach dem historischen WM-Aus Erklärungen von Bierhoff und Löw. Der hart urteilende Kapitän Neuer will am Neubeginn teilnehmen.