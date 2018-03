Kommentar zu Putin: Gegen den Mythos hilft Geschlossenheit

Das Endergebnis der russischen Präsidentenwahl wird erst heute Morgen bekanntgegeben, doch eigentlich kannte jeder schon vor Beginn der Abstimmung den Sieger: Wladimir Putin.

Seit 18 Jahren lenkt der Autokrat die Geschicke des größten Landes der Erde. Seine innenpolitischen Widersacher werden kaltgestellt – wie Alexej Nawalny – oder fallen einem rätselhaften Mord zum Opfer – wie Boris Nemzow. Außenpolitisch schreckt der 65-Jährige weder vor der völkerrechtswidrigen Besetzung der Krim zurück noch vor einer Beeinflussung des US-Wahlkampfs oder einem Cyberangriff auf den Deutschen Bundestag.

Bild-Zoom Foto: Salome Roessler

Die rücksichtslosen Provokationen des Ex-Geheimdienstlers gipfelten aktuell im Giftgasanschlag auf den früheren russischen Doppelagenten Sergej Skripal und seine Tochter in Großbritannien. Das außenpolitische Desaster konnte kaum größer sein vor der Präsidentenwahl. Hatten sich doch nach dem Ultimatum der britischen Premierministerin – trotz aller Brexit-Zwistigkeiten – nicht nur die Kontinentaleuropäer vereint hinter Theresa May gestellt. Selbst der zuweilen als Putin-Versteher aufgefallene US-Präsident Donald Trump verschloss sich Sanktionen gegen Moskau nicht länger.

Wie kann es sein, dass die Russen trotz allem diesen Mann für weitere sechs Jahre zu ihrem Präsidenten gewählt haben? Es ist gerade die internationale Front gegen Putin, die ihn innenpolitisch zum Helden stilisiert. Die Russen versammelten sich jetzt erst recht hinter ihrem Präsidenten, der pünktlich vor der Wahl die Chance nutzte, seinem Land zu beweisen, dass er sich von Kritik aus dem Ausland nicht beeindrucken lässt. Genau hier liegt Putins große Stärke: Er schafft es immer wieder, seinem Volk zu suggerieren, Russland wieder zu außenpolitischer Stärke geführt zu haben. Damit bedient er eine tiefsitzende Sehnsucht nach den chaotischen Jelzin-Jahren, als das Land nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion in ungezügelten Kapitalismus und Chaos verfallen war.

Aus Sicht vieler Russen hat Putin dem Land seinen Stolz und seine Würde zurückgegeben. Dafür haben sie ihn auch bei dieser Wahl wieder belohnt – trotz aller Manipulationen und Zwangsmaßnahmen. Die vom Präsidenten kontrollierten Medien haben den Mythos mit ihrer Propaganda befördert und mit Hilfe von Satellitenschüsseln bis in deutsche Wohnzimmer transportiert.

Was viele Russen aber ausblenden, ist der wirtschaftliche Schaden, den der Präsident ihnen zugefügt hat. So können sich bei Weitem nicht mehr so viele Russen einen Urlaub in der Türkei oder gar in Schweizer Skigebieten leisten wie noch einige Jahre zuvor. Von alltäglichen Einschränkungen ganz zu schweigen. Am gefährlichsten aber ist das außenpolitische Wirken des Chefs im Kreml – und dagegen hilft nichts wirkungsvoller als die wiederentdeckte Einigkeit des Westens.

