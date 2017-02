Gewalt und Heuchelei

Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz, gefährliche Körperverletzung, Landfriedensbruch, Sachbeschädigung, Beleidigung, räuberischer Diebstahl, Gewalt gegen Frauen, Kinder, Familien: Hier ist nicht die Rede von Verbrechen in afrikanischen Bürgerkriegsgebieten. Das war die traurige und abstoßende Realität am Samstagabend in Dortmund. Und die Täter waren Individuen, die sich als Fußball-Fans sehen.

Eine lebhafte, auch kritische Diskussion über das Geschäftsmodell RB Leipzig muss in einer offenen Gesellschaft möglich sein. Dabei sollte man aber bei den Fakten bleiben. Erfolgreicher Profi-Fußball funktioniert nur mit einem einigermaßen gut gefüllten Club-Konto.

Und da spielt es letztlich keine Rolle, ob das Geld von einem einzelnen Milliardär wie in Hoffenheim oder Leipzig kommt oder von großen Firmen und Konzernen – wie in München, Wolfsburg und, ja, auch in Dortmund. Bei der Kampagne gegen RB Leipzig ist auch viel Heuchelei im Spiel.

Besonders abstoßend am Samstagabend war das in der „Gelben Wand“ gezeigte Transparent, auf dem der Leipziger Sportdirektor Ralf Rangnick, der während seiner Zeit als Schalker Trainer psychische Probleme hatte, zum Selbstmord aufgefordert wurde. So weit kann es kommen, wenn wochenlang Hass gepredigt wird.

Jetzt wird wieder der Aufstand der „anständigen“ Fans gefordert. Den hätte es in Dortmund schon am Samstagabend geben müssen.