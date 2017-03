Glanz und Elend des Karl Marx

Fragt man Chinesen, wer in ihren Augen der größte Deutsche ist, hört man nicht etwa die Namen Goethe, Beethoven oder Luther, sondern: Karl Marx. Mit Nordkorea und Kuba gehört China zu den letzten Staaten, die sich auf die reine Lehre des deutschen Philosophen berufen. Und das obwohl Chinas Wirtschaft letztlich bestenfalls eine Synthese von Manchester-Kapitalismus und Kommunismus darstellt. Und der ideologische staatliche Überbau ist eher eine Verbindung des Marxismus mit der Tradition des Konfuzianismus. Aber zumindest nach außen wird Marx als Säulenheiliger angebetet. Deshalb wollen die Chinesen Marxens Geburtstadt Trier zum 200. Geburtstag des Denkers im nächsten Jahr eine überdimensionale Statue schenken. Der Stadtrat diskutierte lang darüber, ob das Geschenk vergiftet ist, nimmt es aber jetzt doch an. Sicher auch mit Blick darauf, dass im nächsten Jahr rund um Marxens 200. am 5. Mai 2018 die Touristen aus China noch mehr strömen als ohnehin.

Die Nein-Sager aus Trier, wie zum Beispiel die Grünen, weisen zu Recht darauf hin, dass die Chinesen eher den „schlechten“ als den „guten“ Marx feiern. Bis heute wird ja darüber diskutiert, inwieweit Marx als Vordenker des Kommunismus für die Verbrechen dieser Ideologie verantwortlich zu machen ist. Mit Begriffen wie „Diktatur des Proletariats“ und den totalitären Implikationen seiner Geschichtsphilosophie ist er sicher an den Fehlentwicklungen nicht ganz unschuldig. Das ist aber nicht die ganze Wahrheit. Marx hat auch das Gerechtigkeitsfundament gelegt, auf dem sich die Sozialdemokraten bis heute bewegen.

Der aktuelle, sehenswerte Film „Der junge Karl Marx“ von Raoul Peck zeigt die ganze Ambivalenz des Genies. Da ist der Mann, dem es vor allem um die Verbesserung der Lage für die Erniedrigten und Beleidigten geht, und dessen Analyse des wertezerfressenden Kapitalismus bis heute gültig ist. Aber da ist auch die Unerbittlichkeit, mit der Marx die ideologischen Gegner auf der linken Seite niederrang und die wie ein arrogantes Vorspiel für die spätere brutale Ausschaltung von Freidenkern durch die kommunistischen Dogmatiker wirkt.

Dennoch ist die Entscheidung aus Trier nachzuvollziehen. Nicht nur weil dort, wie jetzt ein ZDF-Beitrag nahelegt, nicht wenige männliche Bürger auch äußerlich auf den Spuren des Denkers zu wandeln scheinen. Marx war nun mal der größte Sohn der Stadt. Wenn das chinesische Geschenk die Diskussion über Glanz und Elend des Marxismus neu anregt, ist das nur zu begrüßen. Dazu gehört natürlich auch eine Debatte über die diktatorischen Zustände in China. Und die Erinnerung daran, dass für den jungen Marx Freiheit ein Menschenrecht war. Seite 3

dieter.sattler@fnp.de