Glückwunsch an den SV 1914 Rotenburg an der Fulda. Der osthessische Kreisoberligist kassiert beim Wechsel von Shkodran Mustafi zum FC Arsenal – für seine Verhältnisse – kräftig mit. Und er kann in den neuen Auflagen der Vereinschronik dick rot anstreichen lassen, dass er den drittteuersten deutschen Fußballer hervorgebracht hat.

Zwei Dinge fallen bei diesem Transfer auf. Summen von 40, 50 Millionen Euro werden mittlerweile für Spieler auf den Tisch geblättert, die gerade erst am Anfang ihrer Karriere stehen (Leroy Sané) oder gerade einmal grundsolide ihre Arbeit verrichten (Shkodran Mustafi). Bezahlt werden diese Summen von englischen Clubs. Und warum? Weil sie es können.

Seit Wochen schwirren teilweise abenteuerliche Ablöse-Vereinbarungen durch den Markt. Verhindert werden kann das nicht. Das Geld ist da, Angebot und Nachfrage bestimmen die Preise. Das Nachsehen haben Clubs wie Eintracht Frankfurt, die zwar schuldenfrei sind, aber nicht über exorbitant hohe TV-, Sponsoren-, oder Transfer-Erlöse verfügen.

Und ein großes Ärgernis ist zweifelsohne, dass Sommer-Transfers aktuell bis Ende August abgewickelt werden können. Da werden ganze Mannschaftsteile noch gefleddert, wenn die Saison schon längst begonnen hat. Als Trainer braucht man da mitunter gute Nerven.