Kommentar: Grüne Lernschwäche?

Es wäre sicher zu einfach, die plötzliche Leistungsschwäche der Schüler in Baden-Württemberg allein den Grünen anzulasten, wie es manche Bildungsexperten tun. Aber ganz schuldlos an der Misere ist die Öko-Partei mit ihren Reformansätzen sicher auch nicht. Schließlich regiert sie im Ländle seit fünf Jahren mit. Und auch Länder wie NRW und Bremen, wo die Grünen am Kabinettstisch sitzen, schneiden in Bildungstests regelmäßig schlecht ab. Bildungspolitiker der Grünen, aber auch von SPD und Linkspartei, legen traditionell zu wenig Wert auf solides Lernen. Wer beispielsweise die Kinder zunächst nach Gehör schreiben lässt, macht es ihnen umso schwerer, sich später in die normalen Rechtschreibregeln einzufinden. Man tut gerade auch jungen Migranten und Schülern aus benachteiligten Schichten den größten Gefallen, wenn man sie fördert, indem man sie fordert. Aber die Grünen neigen dazu, das Fach „Kritik“ zum Hauptfach zu machen.

Wer die Leistungsmaßstäbe heruntersetzt, um möglichst viele Abiturienten zu produzieren (in Frankreich sind es 85 Prozent eines Jahrgangs), tut der Jugend keinen Gefallen. Die Wahrheit holt sie an der Uni und allerspätestens im Berufsleben wieder ein. Wenn also die Noten oft geschönt werden, ist es gut, dass dann zumindest Bildungstests die reale Leistungsfähigkeit abbilden.

Hessens früherer Ministerpräsident Roland Koch sagte einmal zu Recht, man könne zwar die Hauptschule abschaffen, aber nicht die Hauptschüler. Zwar schafft auch Hessen die Hauptschule ab, aber zum Glück sind die hiesigen Bildungsergebnisse einigermaßen zufriedenstellend. In Hessen wird die grüne Tendenz zum Vernachlässigen von Bildungsstandards und zur Leistungsnivellierung von einem CDU-Kultusminister abgebremst – wie hoffentlich auch bald wieder in Baden-Württemberg.

