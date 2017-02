Gut gemeint, schlecht gemacht

Ursula von der Leyen hat verstanden. Einem US-Präsidenten, der gerne den Mund aufreißt und die Zähne zeigt – dem stopft man das Maul. So man das aber nicht will – oder kann – , stellt man ihm zumindest ein Leckerli in Aussicht. Im Falle Donald Trump und der von ihm als fett, träge und vorgestrig geschmähten Nato lockt die deutsche Verteidigungsministerin nun also mit Trumps Lieblingsstimulanzien: Dollars – und Deals.

Pünktlich zur Münchner Sicherheitskonferenz, dem weltweit größten Treffen derer, die über Frieden und Krieg in der Welt zumindest mitentscheiden, streut von der Leyen der Republik und Europa verbale Asche aufs Haupt – und schwingt sich auf zur Sprecherin der europäischen Nato-Staaten und zugleich der EU. Wer den Text der Chefin im Bendlerblock aufmerksam liest, erkennt: In Wahrheit ist dies kein Ein- oder Zugeständnis Richtung Washington. Wer von „Deutschland und ganz Europa“ schreibt, in dieser Reihenfolge, von „wir Deutsche und die meisten Europäer“, und davon, was von den einen und den anderen zu tun sei, formuliert einen Anspruch. Nach innen. Federica Mogherini, der wirklichen und offiziellen Hohen Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, dürfen die Ohren klingeln bei diesen Tönen aus Berlin. Nun ist von der Leyen in ihrer Defizit-Analyse durchaus korrekt. „Dass 500 Millionen Europäer ihre Sicherheit dauerhaft outsourcen“, wie jüngst Sicherheitskonferenz-Chef Wolfgang Ischinger ebenso präzise wie hübsch formulierte, war seit je hoch riskant. Aber hoch bequem war es eben auch. Und so lange aus Weißem Haus und Pentagon nur die immer gleichen, jedoch folgenlosen Mahnungen drangen…

Vorbei. Und niemand weiß, was die schlingernden Entäußerungen des neuen Präsidenten bedeuten und wie viel die sehr stringenten Bündnistreue-Beteuerungen seines Verteidigungsminister James Mattis wert sind, im Ernstfall. Es ist also hohe Zeit für die Europäer. Exakt: Es wäre. Dass ab heute in München bestimmte EU-Mitglieder mit speziellen anderen nicht einmal mehr ein Diskussions-Podium teilen wollen, zerstört alle Hoffnung, dass aus dem Konjunktiv rasch ein Indikativ, aus der Möglichkeit schnell Wirklichkeit wird. Die Europäer führen sich auf wie sonst allenfalls Israelis und Araber oder Baschar al-Assad und die syrische Opposition.

Und also hat Ursula von der Leyen wohl doch nicht alles verstanden. Wie viel anders wirkte der Aufsatz, hätte sie ihn gemeinsam mit ihrem französischen Kollegen Jean-Yves Le Drian veröffentlicht und vielleicht wenigstens den drei Balten? So befeuert von der Leyen – deren Hang zu eitlen Alleingängen bekannt ist – im schlimmsten Fall alte Ängste vor deutscher Dominanz. Und liefert, im nur wenig günstigeren, den Bremsern tatsächlicher Gemeinsamkeit in Außen- und Sicherheitspolitik neue Vorwände.

Gut gemeint, Frau Ministerin. Sehr schlecht gemacht.

