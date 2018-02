Kommentar: Höchster Porzellan nicht zerschlagen!

Das Schicksal der insolventen Höchster Porzellan-Manufaktur ist in Frankfurt längst zum Thema des Oberbürgermeisterwahlkampfs geworden. Das liegt nicht nur daran, dass die Höchster Manufaktur die zweitälteste Deutschlands und die einzige in Hessen ist, sondern auch, dass der Fortbestand der Marke mit dem Höchster Rad etwas mit der Identität der Menschen im Frankfurter Westen zu tun hat: Dass selbst Königin Elisabeth II. oder der französische Ministerpräsident Emmanuel Macron Porzellan mit der heimischen Marke im Sideboard stehen haben, macht die Menschen stolz, die sich in ihren proletarisch geprägten Stadtteilen nach dem Ende der Hoechst AG abgehängt fühlen von der Stadt und ungeachtet von den Politikern im Römer. „Damit das Rad sich weiter dreht“ – dieser Spruch ist binnen weniger Tage zum Schlagwort geworden, und es ist nicht einmal ein großes Rad, das da gedreht werden muss. Die mittelständische Manufaktur mit ihren 13 Angestellten ist zwar seit Jahren fast konstant in den Miesen, aber viel Geld fehlt monatlich nicht zum Überleben. Es ist das Konzept: Auf Dauer muss der Umsatz gesteigert werden, und das geht nur, wenn man dem Markt neue Käufer erschließt. Der Plan der Manufaktur, auf dem asiatischen oder arabischen Markt Fuß zu fassen, wo man kaufkräftige Interessenten wähnt, ist nicht aufgegangen. Nun will man das Porzellan als Edel-Andenken neben Kuckucksuhren und Bembeln in der neuen Frankfurter Altstadt etablieren und der Manufaktur eine Ladenfläche freihalten, so es denn gelingt, einen Investor zu finden, der Geld in die schon mehrfach Pleite gegangene unternehmerische Idee aus dem 18. Jahrhundert steckt. Danach sieht es aus: Nun soll es die Messe Frankfurt richten, denn Stadt und Land sonnen sich gern im Glanz des edlen Materials aus Kaolin, Feldspat und Quarz. Die Anteile der Messe Frankfurt Holding halten die beiden öffentlichen Gesellschafter, die Stadt Frankfurt zu 60 Prozent und das Land Hessen zu 40 Prozent. Da muss Einigkeit zu erzielen sein.

