Kommentar Wirtschaft: Höhenangst ist angebracht

„Amerika, Du hast es besser“, werden in Anlehnung an Goethe jetzt viele leidgeplagte Sparer hierzulande zähneknirschend sagen – während wir auf dem alten Kontinent wohl noch drei Jahre auf höhere Leitzinsen werden warten müssen, nimmt die von der US-Notenbank vor einem Jahr eingeläutete Zinswende nun Gestalt an. Die Zeiten, in denen Sparen bestraft und das Leben auf Pump belohnt wurde, scheinen sich damit in den USA dem Ende zuzuneigen.

Großer Neid ist nach der gestrigen Zinserhöhung der Fed um 25 Basispunkte allerdings ebenso wenig angebracht wie Wut über die weiterhin sehr expansive Geldpolitik der EZB. Zum einen hat die US-Notenbank viel früher als die EZB begonnen, die Märkte mit billigem Geld zu fluten, hinkt die wirtschaftliche Erholung in der Eurozone deutlich hinterher. Zum anderen werden auch die Sparer in den USA mit sicheren US-Anleihen nicht wieder die Renditen einstreichen können, die sie aus der Zeit vor der Finanzkrise gewohnt waren – schon gar nicht mit Tages- oder Festgeldkonten, wo noch die Banken ein Wörtchen mitzureden haben. Und auch bei US-Staatsanleihen mit Laufzeiten von zwei bis drei Jahren wird eine Realrendite – also unter Berücksichtigung der Inflation – auf absehbare Zeit kaum möglich sein.

Zwar fordern nun einige Experten lautstark von der Fed, dass sie im kommenden Jahr schnell die Zinsleiter hochsteigt – mindestens vier Zinsschritte sollten es schon sein, heißt es da. Aber solche Forderungen erscheinen verfrüht. Das heißt nicht, dass die gestrige Anhebung ungerechtfertigt wäre. Die US-Arbeitslosenquote ist mit 4,6 Prozent auf den niedrigsten Stand seit 2007; das Bruttoinlandsprodukt hat im dritten Quartal um 3,2 Prozent zugelegt – so kräftig wie seit zwei Jahren nicht mehr; und die Inflationsrate ist auf immerhin 1,4 Prozent geklettert und nähert sich damit der Zwei-Prozent-Marke, bei der die Fed Preisstabilität gewährleistet sieht. Vor diesem Hintergrund das Zinsniveau weiter von der Nulllinie weg zu bewegen, auf der es sich seit 2008 bewegt, ist richtig – es nun eilig in Richtung zwei Prozent zu hieven wäre gleichwohl falsch.

Die Befürworter eines steilen Zinsanstiegs argumentieren vor allem mit den Plänen des designierten US-Präsidenten, die Steuern kräftig zu senken und eine Billion Dollar in die Infrastruktur zu investieren. Materialisieren sich diese Pläne, würde sich das Wirtschaftswachstum deutlich beschleunigen, könnte die Inflationsrate auf deutlich über zwei Prozent steigen lassen. Aber dass Trump sein ambitioniertes Infrastrukturprogramm durch den Kongress bekommt, ist alles andere als sicher: Das Gros der Republikaner ist gegen eine höhere Staatsverschuldung. Und selbst wenn es Trump gelingt, sie zu überzeugen, wird das Programm nicht vor Ende 2017 umgesetzt werden. Gleiches gilt für die Steuersenkungen, für die sich die Mehrheit der Republikaner stark macht.

Hinzu kommt, dass der US-Dollar schon in Erwartung der gestrigen Zinserhöhung kräftig zugelegt hat. Steigen die US-Zinsen deutlich, während die Zinsen in der Eurozone und auch in Japan stagnieren, würde der Dollar so kräftig aufwerten, dass er die US-Wirtschaft wieder abwürgen könnte. Das sollte die Fed nicht riskieren und der allgemeinen Euphorie im Lande trotzen. Zumal dort die Beteiligung der erwerbsfähigen Menschen am Arbeitsmarkt immer noch weit unter dem vor 2007 erreichten Niveau liegt – ebenso wie die Lohnsteigerungen. Eine gewisse Höhenangst der Notenbanker wäre beim Erklimmen der Zinsleiter also durchaus angebracht.