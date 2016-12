Kommentar zu Rosberg-Rücktritt: Im schönsten Moment

Einen schöneren Moment hätte Nico Rosberg wohl nicht wählen können. Sein Rücktritt ist bemerkenswert. Einerseits völlig überraschend, denn der gebürtige Wiesbadener hätte noch gute und lukrative Jahre in der Formel 1 erleben können: Der 31-Jährige besaß beim Top-Rennstall Mercedes noch einen Vertrag bis 2018.

Und doch gibt es auch mehrere Gründe, die seine Entscheidung verständlich machen. Rosberg hat das Größtmögliche erreicht. Mehr als Weltmeister geht nicht in einem Sport, der bei Olympischen Spielen nicht vertreten ist. Rosberg weiß, in dieser Saison außerordentliches Glück gehabt zu haben, was die Zuverlässigkeit seines Autos betrifft. Nicht ein einziges Rennen musste er wegen eines technischen Defektes vorzeitig beenden. Seinen Teamkollegen Lewis Hamilton, den er im WM-Endklassement um winzige fünf Punkte auf Rang zwei verwies, erwischte es zwar auch nur einmal mit einem technischen Defekt (in Malaysia). Doch durch diesen unverschuldeten Rennausfall verlor der damals führende Brite 25 Punkte und hätte somit die WM erneut gewonnen. Rosberg weiß, wie schwer es geworden wäre, seinen WM-Titel 2017 zu verteidigen. Und Zweiter ist er in seiner Karriere oft genug geworden. Zudem will er sich vielleicht auch nicht mehr den verbalen Scharmützeln von Hamilton aussetzen.

Bilderstrecke Nico Rosberg beendet seine Laufbahn - Bilder seiner Karriere

Bei Rosberg haben sich die Prioritäten verschoben. Der Familienvater möchte mehr Zeit mit Ehefrau Vivian und Töchterchen Alaia (1) verbringen. Er möchte sein Leben nicht mehr aufs Spiel setzen. „Vater zu sein, hat mir gezeigt, was wirklich wichtig ist“, sagte er im September.

Rosberg mag nicht als der beste deutsche Rennfahrer in die Formel-1-Geschichte eingehen.

Mit seinem Rücktritt hat der oft unnahbar wirkende Wahl-Monegasse aber eine wohltuend menschliche Seite gezeigt. Auch das wird positiv in Erinnerung bleiben.