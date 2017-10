Luftverkehr: Jugendfrei: Adieu, Jumbo

In wenigen Monaten wird die Flugzeugfirma Boeing die Produktion des Jumbo-Jets einstellen. Die riesigen 747-Maschinen werden dann ein halbes Jahrhundert um die Erdkugel geflogen sein.

Bis Ende der sechziger Jahre war Fliegen eine Reisemöglichkeit für Vermögende und erfolgreiche Geschäftsleute. Erst die Elefanten der Lüfte haben das Fliegen massentauglich gemacht. Endlich konnten auch wir Normalverdiener uns Flugreisen in entfernte Länder leisten. Denn da die 747 pro Flug 500 Passagiere transportieren konnte, sanken die Betriebskosten gegenüber den herkömmlichen Maschinen erheblich. Das galt selbst für die Zeit nach 1974, als die Flugbenzinkosten infolge der Ölabzocke durch die OPEC-Staaten in zuvor nicht für möglich gehaltene Höhen geschraubt wurden.

Doch dem Jumbo konnte selbst die Ölkrise auf Dauer nichts anhaben. Vor allem auf den meistbeflogenen Luftautobahnen, wie den Routen zwischen den Flughafendrehkreuzen Frankfurt, London, Paris, New York, Chicago war die 747 unschlagbar. Jeden Tag trug sie zehntausende Passagiere über den Atlantik und bald auch nach Ostasien. Tokio, Bangkok, danach auch Peking und Shanghai hießen die neuen Traumziele.

Der Gedanke, gemeinsam mit einem halben Tausend Menschen in einem Flugzeug zu reisen, erschien mir zunächst wenig verlockend. Doch als ich 1989 meine ungeliebte Beamtenstelle als Universitätsdozent aufgab, hatte ich wenig Geld, doch unverhofft viel Zeit. Diese wollte ich nutzen, um mir einen langgehegten Wunsch zu erfüllen: endlich zu meinem Traumkontinent Australien zu reisen. Die billigste Möglichkeit war, nach Rom zu fliegen, dort einen Tag zu verbringen und in der folgenden Nacht weiter nach Sydney zu düsen. Als ich dabei ins Flugzeug geschleust wurde, war ich über die nicht aufhören wollenden Sitzreihen verblüfft. Meinen Platz fand ich in der 42. Reihe auf einem Mittelplatz. Ich saß zwischen zwei älteren Italienern, die kein Wort Englisch sprachen. Ich wiederum verstand kein Italienisch. Der Flugkapitän erklärte uns, dass die Reise zu unserem 14 000 Kilometer entferntem Flugziel Sydney 26 Stunden in Anspruch nehmen würde. Dann schraubte sich unser gewaltiger Aluminiumvogel ächzend auf eine Flughöhe von 14 Kilometern. Hier oben war es vollständig ruhig. Nach dem ersten Zwischenstopp in Bombay wurde es mir zunehmend eng. Ich zählte die Stunden bis nach Australien während wechselnder Zeitzonen.

Nach dem Weiterflug von Singapur verkündete der Kapitän, da seine Schicht nun vorbei sei, werde er uns besuchen. Der Flugoffizier begnügte sich nicht mit einer Visite der Business-Klasse, sondern zeigte sich schließlich auch hinten in der Holzklasse bei uns. Der schnurbärtige Signore sah in seiner dunklen Maßuniform aus wie Marcello Mastroianni. Als ich ihn fragte, wie er es fertig brächte, diesen Riesenvogel derart sanft zu landen, erwiderte er mit strahlendem Lächeln: „It’s all feeling, Signore.“ Alles Gefühl. Als wir endlich Australien erreichten, war Müdigkeit mein einziges Gefühl. Doch nachdem ich mich ausgeschlafen hatte, begann der anregendste Urlaub meines Lebens. Die 747 hatte mich sicher hierher geschafft und brachte mich heim. So wie Millionen andere Passagiere kreuz und quer auf der Erdkugel.

Nunmehr übernehmen modernere Flugzeuge ihre Aufgaben. Sie sind zumeist kleiner und sparsamer als der Jumbo. Doch kein modernes Flugzeug hat so viel geleistet, damit wir Menschen uns besser kennenlernten.