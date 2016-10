Leitartikel: Keine Hysterie, bitte

Es ist besorgniserregend, dass sogenannte Horror-Clowns seit Tagen ahnungslose Passanten erschrecken und angreifen. Fast 400 Fälle zählt die Polizei inzwischen deutschlandweit – eine Zahl, die nicht mehr lustig ist.

Dabei scheint die Freude am Erschrecken in der Natur vieler Menschen zu liegen. Schon kleine Kinder legen eine erstaunliche Kreativität an den Tag, wenn es darum geht, Freunden und Familie Angst einzujagen. Was die vermeintlichen Witzbolde mit den Fratzenmasken – angelehnt an Stephen Kings kindermordenden Clown Pennywise – gerade machen, ist jedoch von Kinderscherzen weit entfernt. Sie nehmen billigend in Kauf, anderen Menschen Schaden zuzufügen. Das ist unverantwortlich und gehört geahndet. Dass ihre Taten unablässig Nachahmer finden – mal sind Trittbrettfahrer mit Kettensägen, mal mit Baseballschlägern unterwegs – ist angesichts ihrer medialen Präsenz nicht verwunderlich. Und Polizei, Psychologen und Profi-Spaßmacher geben den maskierten Witzbolden immer weiter eine nie da gewesene Aufmerksamkeit.

Dass nun auch noch Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) auf diesen Zug aufspringt, ist das Letzte, was der besorgte Bürger braucht. Wenn de Maizière von Behörden verlangt, dass sie, „solche Entwicklungen möglichst früh bekämpfen und den Tätern hart und mit null Toleranz entgegentreten“, dann klingt das nämlich beinahe so, als spräche er von Terroristen oder Schwerverbrechern.

Und das sind sie mit Sicherheit nicht. Grusel-Clowns sind nicht unbedingt alle „wirre Menschen“, wie es uns der Dachverband Clowns in Medizin und Pflege Deutschland weismachen will, oder„diabolisch“, wie der Büttenclown und katholische Diakon Willibert Pauels feststellt – in Zeiten von „Reichsbürgern“ und IS-Terror sind solche Einschätzungen völlig überzogen. Was die Menschen zu den fragwürdigen Scherzen antreibt, darüber kann auch nur spekuliert werden. Ob sich das Phänomen überhaupt durch die Androhung strafrechtlicher Konsequenzen in den Griff bekommen lässt, bleibt fraglich.

Die Streiche der Horror-Clowns sind überdies kein neues Phänomen. Schon seit einigen Jahren kursieren auf sozialen Plattformen zahlreiche Videos mit „clown pranks“ (deutsch: Clown-Streichen). 2014 waren es vor allem italienische Horror-Clowns, im vergangenen Jahr ist das Phänomen dann nach Frankreich geschwappt. Und jedes Mal ist der Hype auch wieder vergangen.

Daher ist es ratsam, sich der Worte von Stephen King zu bedienen: „Liebe Leute, macht endlich mal halblang mit dieser Clown-Hysterie. Die meisten von ihnen sind gut, heitern Kinder auf und bringen Menschen zum Lachen.“

Muriel-Larissa.Frank@fnp.de