Der neue Kirchenfürst will gar kein Fürst sein. Das hat er schon vor der Weihe wiederholt in verschiedenen Interviews beteuert. Und das kommt gut an.

Die Zeremonie glich der Krönung eines Königs. An Feierlichkeit und Symbolik stand die Weihe des neuen Bischofs von Limburg in nichts der Inthronisation eines Monarchen nach. Monsignore Dr. Georg Bätzing nahm die Insignien seiner geistlichen Macht ehrfürchtig entgegen. Und doch will der neue Kirchenfürst gar kein Fürst sein. Das hat er schon vor der Weihe wiederholt in verschiedenen Interviews beteuert.

Stattdessen will er „ein Kollege in einem Kollegium“ sein, hat er den Kirchengremien gestern versichert. Das kam gut an. War es doch gerade das fürstlich-autoritäre und verschwenderische Gebaren seines Vorgängers Franz-Peter Tebartz-van Elst, das die Menschen im Bistum Limburg und weit darüber hinaus dazu veranlasst hatte, sich mit Grausen von der katholischen Kirche abzuwenden.

„Kollege“ Bätzing traf den richtigen Ton. Nicht erst gestern, bei seiner feierlichen Weihe im Limburger Dom. Sondern auch schon zuvor in vielen Gesprächen und Interviews. Mit seiner bescheidenen und bodenständigen Art hat er es geschafft, die tief verletzten Menschen im Bistum für sich zu gewinnen. Das reicht ihm aber noch nicht: Er setzt zusätzlich auf Versöhnung. Nicht nur zwischen den Gläubigen, den Kirchengremien und dem Bischof. Er geht noch einen Schritt weiter und will die Menschen sogar mit seinem vertriebenen Vorgänger versöhnen. Nach allem, was vorgefallen ist, darf das als eine wahrhaft christliche Geste verstanden werden. Bätzing unterstreicht damit imposant, dass er den Glaubensgrundsatz der „Vergebung der Sünden“ vom ersten Tag seiner Amtsführung an lebt.

Nach Jahren voller Schmerz und Enttäuschung steht das Bistum Limburg nun vor einem Neuanfang und kann wieder zuversichtlich in die Zukunft blicken. Was aber bleibt, ist die Sorge, wie die katholische Kirche insgesamt auf zeitgemäße Art für sich werben kann. Versöhner Bätzing hat dazu Antworten gefunden – etwa in einem „Handbuch zur Erwachsenentaufe“ als modernem Weg in die Kirche, das er erst kürzlich angepriesen hat. Der Autor heißt Franz-Peter Tebartz-van Elst.

