Kolumne: Weirich am Montag

Was verbindet Frankreichs Staatspräsidenten Emmanuel Macron, seinen populären linken Widersacher Jean-Luc Mélenchon von der Bewegung des „unbeugsamen Frankreichs“ und Österreichs neuen Senkrechtstarter, Bundeskanzler Sebastian Kurz? Alle drei stützen sich auf Bewegungen, die nur auf ihre Person zugeschnitten sind, mit Listen, die ein Vehikel zum Gewinnen von Wahlen und keine Selbsterfahrungs-Werkstatt für Parteigänger sind. Sie geben eine Linie vor und produzieren Führung durch Emotionen.

Im deutschen Parteienstaat scheint mancher mit einer Mischung aus Erstaunen und Bewunderung auf die „One-Man-Shows“ im Nachbarland zu schauen. Der vor allem Macron und Kurz umwehende autokratische Hauch hat den jungen Hoffnungsträgern ihrer Länder nicht geschadet.

Bei uns gehen die Uhren noch anders. Angela Merkel ist im Spätherbst ihrer Kanzlerschaft angelangt, sie neigt zu präsidialer Führung ohne klare Zielvorgaben, bei Konflikten wartet sie erst ab, in welche Richtung sich die fahrenden Züge bewegen, im Taktieren und Finassieren von Koalitionsverhandlungen hat sie eine nicht zu bestreitende Meisterschaft erlangt, obwohl sie sich beim Scheitern von Jamaika in den Freien Demokraten grob verschätzt hat. Emotionen sind nicht ihre Sache, Mediation statt Konfrontation war und ist in der von ihr favorisierten großen Koalition angesagt.

Dieser Stil war nicht unsympathisch, unterschied er sich doch von den kraftmeiernden Basta-Erklärungen ihres Vorgängers Gerhard Schröder, der sich gerne seiner Rolle als Entscheider rühmte und Probleme oft zur Chefsache machte. Inzwischen gibt es aber auch in Deutschland eine wachsende Sehnsucht nach Führung, der die Regierungschefin nach einer so langen Amtszeit nicht mehr gerecht wird. In wichtigen Sachfragen ist sie trotz Richtlinienkompetenz abgetaucht, als CDU-Vorsitzende hat sie keine Nachfolger für das Kanzleramt aufgebaut.

Dem Trend zu klaren Persönlichkeiten an der Spitze entspricht hierzulande vor allem FDP-Chef Christian Lindner, der die Liberalen in einem gezielten Alleingang zu einem fulminanten Wahlerfolg geführt hat. Als Spielverderber nach dem Scheitern von Jamaika etikettiert, hat er sich vorübergehend der Gunst des Publikums entzogen. Das wird sich ändern, bietet eine doch immer stärker sozialdemokratisierte Union und eine unkultiviert auftretende AfD einen ertragreichen Nährboden für die FDP, die mit Lindners Exodus im übrigen auch ihr Image als leicht einzukaufende Beutepartei beim Erhalt von Ministerposten abgelegt hat. Wer die neue, für die Etablierung von Sammlungsbewegungen günstige Zeit auch sieht, ist Oskar Lafontaine, der von einer großen linken Volksbewegung aus Anhängern seiner Partei, der SPD und der Grünen träumt.