Kommentar: Abschaffung der Abseitsregel?

Marco van Basten und Oliver Bierhoff waren in ihrer besten Zeit zwei Vollblutstürmer, von denen es heutzutage nicht mehr so viele gibt. Mit seinem Volleyschuss im EM-Finale 1988 gegen die Sowjetunion schoss sich van Basten ebenso in die Geschichtsbücher wie Bierhoff acht Jahre später mit seinem „Golden Goal“ gegen die Tschechen, das der deutschen Nationalmannschaft den EM-Titel bescherte.

Bierhoff und van Basten, das brachte nun mal ihre Position so mit sich, standen häufig im Abseits, was ihnen natürlich überhaupt nicht gefallen hat und was sie ihren Nachfolgern am liebsten ersparen würden. Mit ihrer Forderung nach Abschaffung der Abseitsregel sind die beiden ehemaligen Profis allerdings verbal ins Abseits gelaufen.

Die Abseitsregel ist das Kernelement dieses Spiels, an dem man nicht rütteln sollte. Es sei denn, man will den Fußball neu erfinden, damit mehr Tore fallen. Dann aber tummeln sich die Stürmer nur noch im Strafraum, das Mittelfeld wird zur verbotenen Zone ohne sehenswerten Kombinationsfußball, während der Ball nur noch in bester Langholzmanier nach vorne gedroschen wird. Eine bizarre Vorstellung, die dem Fußball seinen Zauber nehmen würde.