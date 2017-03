Kommentar: Alle Zeichen auf Rot-Rot?

Im Saarland leben nur eine Million Menschen. Davon sind 800 000 wahlberechtigt. Eine Kommunalwahl in München wäre da eigentlich bedeutender. Aber dennoch schaut morgen ganz Deutschland auf das kleine Bundesland im Südwesten. Hier gibt es den Lackmustest für die Wechselstimmung in Deutschland, auf die zumindest die SPD hofft, seit Martin Schulz ihr Kanzlerkandidat ist.

Im Saarland beginnt der Wahlmarathon, der uns dieses Jahr in Atem halten wird. Wenn bei dieser Landtagswahl das Achtelfinale ausgetragen wird, sind die Rennen um Schleswig-Holstein am 7. Mai und um das einwohnerstärkste Bundesland NRW am 14. Mai Viertel- und Halbfinale. Das Endspiel um Berlin steigt dann am 24. September.

Ein Sieg im Achtelfinale in Saarbrücken, der den Schulz-Hype bestätigt, könnte der SPD den Schub geben, der sie bis ins Kanzleramt trägt. Allerdings wird es für die Sozialdemokraten laut Umfragen schwer, die stärkste Partei zu werden. Denn Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) ist im Land beliebt. Außerdem ist die hier immer noch von Oskar Lafontaine angeführte Linkspartei so stark, dass die SPD wieder nur Nummer zwei werden könnte. Aber Rot-Rot unter SPD-Führung scheint auf jeden Fall möglich. Falls das linke Lager zumindest ein paar Sitze Vorsprung hätte, bliebe SPD-Spitzenkandidatin Anke Rehlinger gar keine andere Wahl, als die eigentlich gut laufende Koalition mit der CDU aufzukündigen und auf ein Bündnis mit der Linken zu setzen.

Der entsprechende Druck aus dem Willy-Brandt-Haus in Berlin ist groß. Denn eine weitere Zusammenarbeit mit der CDU wäre kontraproduktiv für den Wahlkampf von Martin Schulz, der ganz klar auf Rot-Rot-Grün setzt. Im Saarland allerdings müssen die Grünen ebenso wie die AfD und vor allem die FDP um den Einzug ins Landesparlament zittern. Sogar die Linke schrumpft von über 21 Prozent vor zehn Jahren und 16 Prozent bei der Wahl 2012 jetzt den zehn Prozent entgegen. Am Sonntag wird sich zeigen, wie sehr der Wettstreit der Volksparteien, den Schulz wieder neu entfacht hat, zulasten der Kleinen geht.

Genau dies könnte am Ende aber wieder zu einem Problem für Schulz werden. Mit den Stimmen, die er für die SPD holt, nimmt er gleichzeitig seinen potenziellen Partnern Grünen und Linken welche weg. Aber wenn Schulz am Ende gezwungen würde, eine Koalition mit der Union oder eine Ampel mit FDP und Grünen einzugehen, wäre die Aufbruchstimmung in der SPD schon wieder hin.

Aber jetzt geht es erstmal um Sonntag. Wenn die CDU mit Kramp-Karrenbauer ihr letztes Ministerpräsidentenamt im alten Westdeutschland verlöre, würde ganz sicher der parteiinterne Druck auf Kanzlerin Angela Merkel wachsen, endlich in den Wahlkampf-Modus umzuschalten. Aber kann sie das überhaupt (noch)?

