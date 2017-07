Confed Cup: Kommentar: Alles richtig gemacht

Drei Tage, zwei Titel – der deutsche Fußball hat eindrucksvoll diese Chance genutzt und dabei der staunenden Konkurrenz demonstriert, dass man aus den Fehlern der 90er Jahre gelernt hat.

Kein Land der Welt verfügt über so viele hochbegabte Berufsfußballer, was natürlich in erster Linie daran liegt, dass der Deutsche Fußball-Bund (DFB) in Zusammenarbeit mit der Deutschen Fußball-Liga (DFL) seit über zehn Jahren eine Ausbildung betreibt, die weltweit ihresgleichen sucht. „Die Basis stimmt“, sagt jener Mann, der seit elf Jahren diese so anspruchsvolle Talente-Show erfolgreich moderiert. Joachim Löw steht angesichts dieses ungeheuren Fundus an herausragenden Spielern natürlich unter einem enormen Druck, hat in seiner Zeit als Bundestrainer aber bislang fast alles richtig gemacht.

Auch beim Confed-Cup, wo er trotz heftiger Kritik die strapazierten Topstars schonte und ohne große Vorbereitung praktisch aus dem Stand heraus mit einem blutjungen Perspektivteam die Erkenntnis gewann, dass auch die zweite und dritte Reihe im deutschen Fußball Großes leisten kann. Löw hat damit den ohnehin schon harten Konkurrenzkampf in der Nationalmannschaft noch einmal erhöht. Dies ist zwar keine Garantie, im kommenden Jahr bei der Weltmeisterschaft in Russland den Titel zu verteidigen. Aber die Chancen haben sich erhöht.